SC Pöcking will den Favoriten wenigstens ärgern

Simon: 1. FC Penzberg die beste Mannschaft der Liga

von Tobias Huber schließen

Die Bezirksliga-Vorrunde endet mit einer Mammutaufgabe. Die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen treten am heutigen Freitag um 19 Uhr (Stadion an der Karl-Wald-Straße) beim ambitionierten Tabellenzweiten 1. FC Penzberg an.

Pöcking – Seit wenigen Jahren ist es möglich, über Fußballspiele auf Amateurebene live zu tickern. Dabei gibt es sehr nüchterne Berichterstatter, die sich nur auf die wichtigsten Dinge in einer Partie beschränken. Andere wiederum versuchen, das Ganze mit viel Humor zu schildern. Dazu zählt auch Thomas Dötsch, Vater des beim SC Pöcking-Possenhofen spielenden Jean Dötsch. Am heutigen Freitag dürfte sein Ticker noch mehr in den Fokus rücken. Schließlich war der 42-Jährige bis vor wenigen Wochen noch Trainer des 1. FC Penzberg, bei dem der SCPP zum Vorrundenabschluss ab 19 Uhr zu Gast ist.

Penzbergs sportlicher Leiter André Grunow nennt den Grund für die Trennung Dötsch: „Wir haben das Ziel aufzusteigen, der Trainer aber meinte, die Mannschaft sei dafür zu schlecht.“ Für Dötsch kam das Aus jedoch völlig unerwartet. Sein Nachfolger Martin Wagner hat die Mannschaft im Aufstiegsrennen gehalten. Dementsprechend klar ist die Favoritenlage am Freitag. „Wir sind der klare Außenseiter und können nur gewinnen“, stellt SCPP-Trainer Franko Simon klar.

Für ihn sind die Penzberger, die mit einem Erfolg zumindest bis Sonntag auf einen Punkt an Tabellenführer TSV Brunnthal heranrücken können, das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Süd. „Das ist die beste Mannschaft“, urteilt Simon. Doch die jüngsten Leistungen seiner eigenen Spieler machen Hoffnung, dass der Aufsteiger vom Starnberger See den auf eigenem Platz noch verlustpunktfreien FCP zumindest ein bisschen ärgern kann. „Abschießen wollen wir uns auf gar keinen Fall lassen“, sagt der SCPP-Coach.

Ein Baustein des Erfolgs zuletzt mit drei Heimsiegen in Folge war Dötschs Sohn Jean. „Er entwickelt sich sehr gut“, lobt ihn Simon. Zuletzt war der erst 17 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur mit zwei Torvorbereitungen entscheidend am 2:1-Erfolg über den SV Raisting beteiligt. Dazu hat er bereits zwei Treffer selbst erzielt, darunter den eminent wichtigen 2:1-Siegtreffer gegen Herakles München. „Wenn wir gefährlich vor dem Tor werden, war Jean zuletzt eigentlich immer irgendwie beteiligt“, sagt Simon. Er wird nach dem erfolgreichen Match am Sonntag kaum Änderungen vornehmen. Noch offen ist, wer ins Tor geht. Nach den Ausfällen von Tobias Kernbach und Lukas Schuh hatte der eigentlich zurückgetretene Ken Weid gegen Raisting bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ausgeholfen.