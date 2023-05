SC Pöcking will Trainer Simon Gebhart halten – dieser zögert noch

Obwohl dem SC Pöcking nach dem Abstieg aus der Bezirksliga der Absturz in die Kreisklasse droht, möchte man den Weg mit Simon Gebhart weitergehen.

Pöcking – Fußball ist bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft, besonders für Trainer. Nur bei einem von acht bayerischen Fußballvereinen in den drei höchsten Ligen sitzt noch derselbe Trainer auf der Bank wie zu Saisonbeginn: Enrico Maaßen beim FC Augsburg. Ganz so rasant geht es im Amateurfußball noch nicht zu, aber auch dort wird bei ausbleibenden Ergebnissen schnell mal der Trainer ausgetauscht.

SCPP-Trainer Simon Gebhart: Vollstes Vertrauen von Vorsitzendem Ismail Yilmaz

Ismail Yilmaz, Vorsitzender des Kreisligisten SC Pöcking-Possenhofen, denkt an dieses Szenario nicht. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der vergangenen Saison stärkte er Trainer Simon Gebhart den Rücken, und auch nach dem Verpassen der Aufstiegsrunde im Herbst und der aktuell angespannten Tabellensituation in der Kreisliga-Abstiegsrunde Gruppe D spricht er Gebhart das volle Vertrauen aus.

„Simon macht eine überragende Arbeit. Er hat seine Jungs im Griff und bereitet sich akribisch auf jedes Training vor“, betont der SCPP-Vorsitzende. Auch die Mannschaft wolle gerne mit dem Trainer weitermachen. Gebhart habe es geschafft, die Spieler weiterzuentwickeln und Akteure aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich ins Team zu integrieren. Fortschritte seien auch bei erfahrenen Leuten wie Angreifer Markus Schulz erkennbar. „Bei ihm lernt sogar ein Schulzi mit 40 Jahren noch etwas dazu“, so Yilmaz. Zudem identifiziere sich der Trainer voll mit dem Verein. Dass es sportlich seit Gebharts Amtsantritt nicht immer rund lief, sei auch den Abgängen von mehreren Leistungsträgern geschuldet. Ob es auch in der kommenden Saison mit dem 34-Jährigen weitergeht, ist aber trotzdem noch nicht sicher. Yilmaz beziffert die Wahrscheinlichkeit auf eine weitere gemeinsame Saison in der Kreisliga auf etwa 80 Prozent.

Gebhart selbst sagt: „Ich weiß den Verein und das Umfeld sehr zu schätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so unterstützt wird, auch wenn die Ergebnisse ausbleiben.“ Auch dass ihm der Verein ausreichend Zeit gebe, um eine Entscheidung zu treffen, rechne er den Verantwortlichen hoch an. Einen endgültigen Entschluss werde er jedoch erst in ein bis zwei Wochen treffen.

Für finale Entscheidung pro Verbleib: Einige Fragen müssen beim SCPP geklärt werden

Grundsätzlich fühlt sich der Trainer in Pöcking wohl und kann sich sehr gut vorstellen, zu bleiben. Für ihn sei aber wichtig, ob die Mannschaft zusammenbleibt, wer ihn nach dem feststehenden Abschied von Tobias Luppart als Co-Trainer unterstützen könnte und vor allem, wie sich die Mannschaft entwickelt. „Es sind alles super Jungs, charakterlich top. Aber sportlich ist es noch nicht zu 100 Prozent erfüllend“, sagt der SCPP-Coach, der sich auch selbst kritisch hinterfragt.

Die Qualität innerhalb des Teams hält er für gut genug, um eine bessere Rolle zu spielen. Das hätten auch die Leistungen in der Wintervorbereitung gegen Bezirksligisten gezeigt. Als Faktor, der dem Erfolg bisher im Weg steht, betrachtet er aber die oft zu geringe Trainingsbeteiligung. Hier zeige der Trend in die richtige Richtung, müsse jedoch dauerhaft besser werden. Angebote anderer Vereine höre er sich im Moment nicht an, sagt Gebhart. „Das wäre, als würde man vor dem Ja-Wort noch einmal den Markt sondieren, ob noch etwas Besseres kommt.“ (Tobias Empl)