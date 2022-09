Pöcking patzt erneut – AH-Keeper Wimmer muss aushelfen

Skeptisches Pöckinger Trainerduo: Die Saison verläuft für Tobias Luppart und Simon Gebhart (v.l.) bislang alles andere als zufriedenstellend. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Nach einem guten Auftakt mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen haben die Kreisliga-Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen etwas den Schwung verloren.

Pöcking – Am Samstag musste das Team von Trainer Simon Gebhart bei der DJK Waldram die zweite Saisonniederlage einstecken. Das Spitzenduo der Kreisliga 2, TSV Peißenberg und ASV Habach, hat bereits einen recht deutlichen Vorsprung vor dem Bezirksliga-Absteiger.

„Acht Punkte aus sechs Spielen sind eindeutig zu wenig“, sagte Gebhart nach der 0:1-Pleite in Waldram. Das Hinspiel Anfang August hatte der SCPP noch mit 2:1 für sich entscheiden können.

Zwar sind die Top drei in der Kreisliga 2 noch lange nicht außer Reichweite, dennoch schärft SCPP-Coach Gebhart die Sinne: „Viele Spiele dürfen wir jetzt nicht mehr verlieren.“ Seine Mannschaft müsse sich noch besser auf die sehr körperbetonte Liga einstellen – und zwar so schnell wie möglich. „Erste Prämisse muss es in jedem Spiel sein, voll dagegenzuhalten“, stellt der SCPP-Coach klar.

Beim langjährigen Kreisligisten DJK Waldram sah Gebhart eine ausgeglichene und recht zerfahrene erste Halbzeit, in der die Gastgeber durch ein Traumtor von Simon Schmid aus gut 30 Metern in Führung gingen (36.). AH-Torhüter Markus Wimmer, der anstelle von Marius Klitscher (verletzt), Maximilian Heinecke (krank) und Oliver Prokic (rotgesperrt) zwischen den Pfosten stand, war machtlos. „Den hätte auch kein anderer Torwart von uns gehalten“, sagte Gebhart.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste taktisch um und kamen besser ins Spiel. Waldram schaffte es nur noch selten, sich zu befreien, und der SCPP erspielte sich mehrere guten Möglichkeiten. Diese brachten die Gäste-Angreifer allerdings nicht im DJK-Tor unter und standen daher beim Schlusspfiff mit leeren Händen da. Um in der Tabelle nicht noch weiter Boden zu verlieren, muss gegen Schlusslicht SV Polling am kommenden Samstag ein Sieg her. (te)

DJK Waldram – SC Pöcking-P. 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Schmid (36.)