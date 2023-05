SC Weßling II steigt kampflos in B-Klasse ab – Hechendorf mit Sensationssieg

Von: Kilian Drexl

Tony Wohlmann hört im Sommer als Trainer beim SC Weßling II auf. © SC Weßling

Der SC Weßling II ist zwei Spieltage vor Schluss in die B-Klasse abgestiegen. Der Tabellenletzte sagte die Partie gegen Mitkonkurrent Aich II ab.

FC Aich II – SC Weßling II X:0

Nachdem Tony Wohlmann nur acht gesunde Spieler zur Verfügung gestanden hätten, entschied sich der Trainer dafür, zur Partie gegen den Vorletzten, FC Aich II, nicht anzutreten. Das Spiel wird damit 2:0 für Aich gewertet. Mit einem Auswärtssieg hätte der SCW die theoretische Chance auf den Klassenerhalt wahren können. Abteilungsleiter Martin Jakob verriet, dass Urgestein Wohlmann nach Saisonende aufhört. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch unklar. Jakob: „Tony ist bei uns ja nur für die Rückrunde eingesprungen. Wir werden uns im Sommer umschauen. Es ist auch eine Lösung mit unserem Co-Trainer, Lukas Grosser, möglich.“ (kd)

TSV Hechendorf – Gernlinden 13:0 (6:0)

Tore: 1:0, 2:0 Frühholz (11., 24.), 3:0 Campos Lievano (27.), 4:0 Wittenberger (32.), 5:0 Frühholz (36.), 6:0 Campos Lievano (43.), 7:0 Huber (49.), 8:0 Campos Lievano (57.), 9:0 Wittenberger (72.), 10:0 Steiner (77.), 11:0 Wittenberger (79.), 12:0 Huber (88.), 13:0 Steiner (90.)

Der TSV Hechendorf hat am Sonntag einen Kantersieg eingefahren, der das Prädikat sensationell mehr als verdient hat. Mit 13:0 überrollte die Mannschaft von Trainer Tom Ruhdorfer Gernlinden. Der Coach freute sich sehr über die Leistungsexplosion seiner Elf: „So was haben wir mal gebraucht, um alle wieder daran zu erinnern, dass sie Fußball spielen können. Wir haben uns den ganzen Frust der letzten Spiele mal so richtig von der Seele geschossen.“ Bereits zur Pause führte Hechendorf 6:0, im zweiten Durchgang ergab sich Gernlinden dann. „Bei uns hat wirklich alles geklappt“, sagte Ruhdorfer. (kd)