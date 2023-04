„Gänseblümchensuchen anstatt Fußball“ – Weßling II verschläft erste Halbzeit

Von: Kilian Drexl

Teilen

Nach der Pause einen guten Auftritt gezeigt: Felix Repp (r.) und der SC Weßling II zogen dennoch den Kürzeren. FOto: Jaksch © Jaksch

Die Reservemannschaft des SC Weßling hat sich nach einer schwachen ersten Hälfte im zweiten Durchgang gesteigert. Zu Punkten reichte es aber nicht.

„Die ersten 45 Minuten waren eigentlich komplett zum Vergessen. Das war mehr Gänseblümchensuchen als Fußball. Da haben wir wirklich fast alle Tugenden vermissen lassen“, sagte Tony Wohlmann nach der knappen Heimniederlage seiner Weßlinger gegen Germering. Mit dem zweiten Durchgang zeigte sich der Coach dagegen deutlich zufriedener: „Es gab auch eine ordentliche Pausenansprache von mir. Danach haben wir es wirklich deutlich besser gemacht. Vor allem vom Einsatz und der Einstellung her, war das dann ganz anders.“ Die Weßlinger Reservemannschaft konnte sich im ersten Spielabschnitt glücklich schätzen, dass die Gäste aus ihren Chancen nur einen Treffer zustande brachten. Robert Cupic schob nach einer flachen Hereingabe ein. Nach dem Seitenwechsel hatte Germering vom Elfmeterpunkt die Chance zur Entscheidung. Florian Schneider parierte stark, doch Michael Hamberger lief deutlich zu früh in den Strafraum und sah dafür Gelb-Rot. Germering brachte allerdings auch den zweiten Versuch nicht im Kasten unter.

Auswärtserfolg in Aich: Hechendorf distanziert sich von Abstiegsrang

Der TSV Hechendorf hat am Samstagnachmittag wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Das Team von Trainer Tom Ruhdorfer gewann bei der Aicher Reserve. Damit haben die Hechendorfer nach fünf Partien 13 Punkte auf dem Konto und ein großes Polster auf den Abstiegsplatz. Thomas Steiner brachte den TSV nach elf Minuten in Front, ehe Vincent Amann wenig später erhöhte. Maximilian Oettl konnte im ersten Durchgang noch mal verkürzen, doch Florian Gschlößl stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Hechendorf ging mit der 3:1-Führung im Rücken in den zweiten Spielabschnitt, aber Aich kam erneut auf ein Tor heran: Sidy Dembele war in der 54. Minute erfolgreich und gestaltete die Partie wieder offen. Fabian Stupp sorgte zehn Minuten vor dem Ende für die kleine Vorentscheidung, ehe Andreas Schmid in der Nachspielzeit alles klar machte. (kd)