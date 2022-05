SC Weßling wieder mit einem AH-Team: Senioren starten am Freitag in Pöcking

Neue Mannschaft in neuen Trikots: Die neugegründete Seniorenmannschaft des SC Weßling wurde vom Unternehmen M-net eingekleidet. © sc wessling

Nach vielen Jahren ohne eigene „AH“ hat die Fußballabteilung des SC Weßling wieder eine A-Senioren-Mannschaft (ab 32 Jahre) für den Spielbetrieb gemeldet.

Weßling – Nach drei erfolgreichen Testspielen startet die wiedergegründete Mannschaft am kommenden Freitag, 6. Mai, in die neue A-Klassen-Saison.

Das erste Spiel bestreitet das Team auswärts um 19 Uhr gegen den SC Pöcking-Possenhofen II, der sein Auftaktspiel am vergangenen Freitag gegen die SG Fürstenfeldbruck West/SV Puchheim mit 1:2 verloren hat. Am Freitag, 13. Mai, folgt dann um 19.30 Uhr das erste Heimspiel der Weßlinger Altherren auf dem Sportplatz am Meilinger Weg gegen den VfL Egenburg. „Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen“, heißt es in der Pressemitteilung des SCW. Die weiteren Konkurrenten des SCW in der A-Klasse 3 sind der TSV Perchting-Hadorf, die SG Olching/Gernlinden und der FC Eichenau.

Zum Neuanfang konnten die Weßlinger mit dem Telekommunikationsunternehmen M-net auch einen Trikotsponsor gewinnen. Erfahrene Fußballer, die Interesse haben, die Mannschaft des SC Weßling zu verstärken, können sich bei Tobias Bartelmus unter E-Mail t.bartelmus@gmx.de melden. Spieltag für die Senioren ist immer freitags, Training immer mittwochs um 19:30 Uhr. (mm)