SC Weßling: Neue Liga, neue Trainer, neue Euphorie

Neues Trainergespann beim SC Weßling (v.l.): Christian Steffen (Spielertrainer 2. Mannschaft), Milan Lapuh (Cheftrainer) und Sebastian Erlacher (Co-Trainer); neuer Torwarttrainer ist Andreas Wander. © SC Wessling

Nachdem der SC Weßling den Aufstieg in die Kreisliga feiern konnte, bereitet sich der SC nun mit einem neuen Trainergespann auf die neue Saison vor.

Weßling – Ein bisschen fühlt sich Milan Lapuh schon geschmeichelt. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht freut“, sagt der 53-Jährige. Bei vielen Fußballern des SC Weßling war die Freude riesengroß gewesen, als sie erfuhren, wer neuer Trainer beim Kreisliga-Debütanten wird. Sie kennen Lapuh noch als ihren Jugendtrainer. Mehr wollte der frühere Starnberger und Oberaltinger eigentlich auch nicht mehr machen. Doch wie so oft im Leben kommt es anders, als man denkt. Nach dem überraschenden Rücktritt von Aufstiegscoach Christian Feicht bildete Lapuh zusammen mit Sebastian Erlacher, Herrenleiter Christian Thorenz und Abteilungsleiter Martin Jakob zunächst eine Trainer-Task-Force. Als diese jedoch erfolglos blieb, übernahm Lapuh selbst das Zepter. „Er hat gesagt, wenn wir keinen Gescheiten finden, dann macht er es“, erzählt Jakob. Dabei bekommt Lapuh Unterstützung von Erlacher als Co-Trainer. Neuer Torwarttrainer ist Andreas Wander.

SC Weßling: Mit jungem Kader in die Kreisliga-Saison

„Die Stimmung im Verein ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen“, erzählt Jakob. Selbst die Abgänge von Patrick Feicht (Ziel unbekannt), Tim Prammer (pausiert aus beruflichen Gründen), Markus Hüttling, Benedikt Huber (beide Rückkehr zum TSV Oberalting-Seefeld), Finn Wallraff (SV München-Laim), Diar Izadin und Josue Kabeya (beide zum SC Fürstenfeldbruck) können die Laune am Meilinger Weg nicht mehr trüben. Mit einem stark verjüngten Kader wollen die Weßlinger die Kreisliga aufmischen. Aus dem Jahrgang 2003 rücken Benjamin Belliveau, Leopold Bode, Gabriel Haberger, Ardi Selimi, Lorenz Kordes und Lennart Zilg nach. Dazu zieht der Sportclub Henrik Eberle, Samuel Jakob, Felix Langner, Moritz Müller und Luka Wilde in den Herrenbereich, obwohl alle fünf noch für die U19 spielberechtigt wären. Der Rest der A-Jugend spielt zukünftig unter dem Dach der SG 5-Seenland.

SC Weßling: Junge Talente mit vielversprechendem Einstand

„Man muss natürlich abwarten, wie schnell sich alle an der Männerfußball gewöhnen“, sagt Lapuh. Die ersten Eindrücke sind aber vielversprechend. Das bekam vor allem der TSV Gilching-Argelsried II zu spüren, der in Weßling mit 0:3 unterging. „Da haben fast nur junge Spieler gespielt“, staunte Jakob. Marius Sturm zählt mit seinen 22 Jahren inzwischen bereits zu den älteren Akteuren am Weßlinger See. Derzeit weilt der beste Angreifer der Vorsaison beruflich in Kopenhagen, arbeitet aber auch dort an seinem Comeback. „Wir rechnen mit ihm wieder Mitte September“, sagt Jakob. Gleiches gilt für Jan Stefaniak. Dazu kehren zwei altbekannte Gesichter zum SCW zurück. Torwart Florian Schneider (26) begann das Fußballspielen in Weßling. Zuletzt kickte er für die SG Söcking/Starnberg. Der frühere SC-Akteur Marvin Whisnant absolvierte seine letzte Partie im Jahr 2020 für den MTV Berg II. Sebastian Glasz (TSV Neuried II) und Felix Repp (TSV Oberisling/Oberpfalz) haben sich selbst beim SCW angeboten und sind neu im Verein. Die reaktivierten Franz Dyrda und Marcus Jagenow sind vor allem für die ebenfalls aufgestiegene Reserve geplant. „Ein gewisser Substanzverlust ist schon da. Aber wir werden das Beste aus der Situation machen und wollen positiv überraschen“, verkündet Jakob.

SC Weßling: Verschobener Rundenauftakt

Um noch etwas mehr Vorlaufzeit zu bekommen, haben die Weßlinger das erste Punktspiel in Mammendorf verlegt. „Der Trainingsstart war schon etwas holprig“, berichtet Jakob. So wird sein Team zum ersten Mal überhaupt am 14. August vor heimischer Kulisse Kreisliga-Luft schnuppern. Dann wird die Reserve des Landesligisten SC Oberweikertshofen zu Gast sein. „Es wird ein großes Abenteuer“, sagt Lapuh. (Tobias Huber)