SC Weßling kassiert Gegentreffer Nummer 21 - Defensive noch nicht ligatauglich

Heimniederlage gegen FC Aich mit 4:5

Von Tobias Huber schließen

Das Urteil nach den ersten sieben Spielen in der Kreisliga fällt beim SC Weßling gemischt aus. Die Offensive rollt, aber die Abwehr steht wacklig.

Weßling – Während der Debütant in der Offensive überzeugen konnte (der souveräne Tabellenführer aus Geiselbullach hat gerade einmal ein Tor mehr geschossen als der SCW) ist die Defensive zur Halbzeit der Runde noch nicht ligatauglich. „Wir bekommen einfach die Gegentore viel zu leicht“, bedauert Abteilungsleiter Martin Jakob. Satte 21-mal mussten die Weßlinger Torhüter bereits hinter sich greifen.

Bestes Beispiel war die 4:5 (0:1)-Heimniederlage am Sonntag gegen den FC Aich. Die Weßlinger Fußballer boten dem routinierten Tabellenzweiten über 90 Minuten einen spektakulären Kampf, belohnten sich aber nicht. Bereits in der 6. Minute ließ sich der SCW von Markus Koller viel zu leicht übertölpeln. Manuel Milde ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und brachte den FCA früh in Front. Beim folgenden offenen Schlagabtausch wollte dem Gastgeber trotz guter Chancen der Ausgleich nicht gelingen. Stattdessen schlugen die Aicher nach dem Wechsel zweimal eiskalt zu, die Partie schien frühzeitig entschieden. „Wir haben aber nie aufgegeben, das muss man den Jungs wirklich hoch anrechnen“, sagte Jakob. Zwar fiel nach dem 1:3 durch Jakob Bruggers Foulelfmeter direkt das 1:4 durch Milde. Doch selbst das brach die Moral des Aufsteigers nicht. Brugger verwandelte einen Handelfmeter, und der erfahrene Benedikt Wunderl brachte den Sportclub sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in Schlagdistanz. „Leider sind wir dann wieder in einen Konter gelaufen“, bedauerte Jakob. Mildes vierter Treffer war dann des Schlechten zu viel. Wunderls Volleykracher in der Nachspielzeit kam zu spät, um die vermeidbare Niederlage noch abzuwenden. „Wir haben aber gesehen, dass wir auch mit solchen Gegnern sehr gut mithalten können“, sagte Jakob.

Bereits am Donnerstag beginnt die Rückrunde mit einem Heimspiel um 19.30 Uhr gegen den Tabellennachbarn SV Mammendorf. Das Hinspiel endete 3:3. (Tobias Huber)

SC Weßling – FC Aich 4:5 (0:1) Tore: 0:1 Milde (6.), 0:2 Wesinger (48.), 0:3 Milde (60.), 1:3 J. Brugger (68., Foulelfmeter), 1:4 Milde (70.), 2:4 J. Brugger (72., Handelfmeter), 3:4 Wunderl (83.), 3:5 Milde (89.). 4:5 Wundert (90.+5)