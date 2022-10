„Wir haben nullkommanull Druck“ - SC Weßling will Sprung in die Meisterrunde schaffen

Teilen

Besorgte das 4:0 für den SC Weßling: Benedikt Wunderl (r.). Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Es kommt zum großen Showdown im Kampf um Platz drei in der der Kreisliga 3. Die Fußballer des SC Weßling sicherten sich am Sonntag durch einen 4:2 (1:0)-Heimerfolg über den FC Eichenau zumindest schon mal Rang vier.

Weßling – „Das ist auch schon mal viel wert“, sagte SCW-Trainer Milan Lapuh. Es könnte aber noch besser kommen, wenn der Aufsteiger am kommenden Samstag beim Zweiten in Aich gewinnt und Konkurrent Maisach zeitgleich beim Spitzenreiter in Geiselbullach nicht drei Punkte holt.

„Warten wir ab, was passiert. Wir haben jedenfalls nullkommanull Druck“, sagte Lapuh.

Wie stark die Weßlinger spielen können, zeigten sie gegen Eichenau, das vorher auch noch Chancen auf Rang drei hatte. „Wir haben hoch verdient gewonnen und uns ganz anders präsentiert als am Donnerstag gegen Fürstenfeldbruck“, berichtete Lapuh. Da hatte Weßling gegen den Tabellenletzten noch mit 1:3 verloren. Der SCW dominierte die Partie über weite Strecken und ließ kaum Chancen zu. Erst nach dem 4:0 durch einen perfekt herausgespielten Konter, erfolgreich abgeschlossen von Kapitän Jakob Brugger, wurden die Platzherren in den letzten Minuten der Partie nachlässig. Nur so kamen die Gäste durch zwei Treffer noch zur Ergebniskosmetik. „Das war schon etwas ärgerlich, aber die Jungs haben das auch gleich untereinander geregelt“, berichtete Lapuh.

Er hätte sich zudem in der ersten Halbzeit etwas mehr Entschlossenheit im Abschluss gewünscht. „Da müssen wir eigentlich 3:0 führen“, teilte er mit. Doch nur Benedikt Wunderl war nach einer langen Freistoßflanke per Kopf erfolgreich. Das Versäumte holten die Weßlinger in den zweiten 45 Minuten nach. Yannick Neurath und Sebastian Glasz mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgten für klare Verhältnisse. (toh)

SC Weßling – FC Eichenau 4:2 (1:0) Tore: 1:0 Wunderl (25.), 2:0 Neu-

rath (64.), 3:0 Glasz (69.), 4:0

J. Brugger (83.), 4:1 Wex (84.),

4:2 Trasberger (89.)