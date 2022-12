SC Weßling etabliert sich in der Kreisliga: März-Vorisek immer in der Startelf

Moritz Müller (am Ball) ragte aus der Gruppe der starken Nachwuchsspieler des SC Weßling heraus. Er wäre noch für die A-Jugend spielberechtigt, bestritt aber einen Großteil der bisherigen Partien der Herren-Mannschaft. © Andrea Jaksch

Es war ein aufregendes Jahr für die Fußballer des SC Weßling. Erst die knapp verspielte Meisterschaft in der Kreisklasse 1, dann mithilfe der Relegation der erstmalige Aufstieg in die Kreisliga.

Weßling – Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, folgten noch der überraschende Abschied von Aufstiegstrainer Christian Feicht und ein Umbruch im Kader.

Dennoch verkauften sich die jungen Weßlinger in der ersten Saisonhälfte gut und verpassten den Sprung in die Aufstiegsrunde unter dem neuen Trainer Milan Lapuh nur knapp.

Dabei musste der neue Übungsleiter auf einige Aufstiegshelden verzichten. Patrick Feicht fehlte zwar bereits in den Relegationspartien gegen Bernbeuren verletzungsbedingt, doch mit 13 Toren in 16 Partien hatte der Angreifer entscheidenden Anteil am Spitzenplatz des SCW. Bereits seit gut einem Jahr fehlt Marius Sturm aufgrund seiner schweren Knieverletzung. Bis dahin hatte der junge Angreifer in elf Begegnungen rekordverdächtige 18-mal eingenetzt. Dazu mussten die abgewanderten Benedikt Huber, Tim Prammer und Markus Hüttling ersetzt werden.

Lapuh machte aus der Not eine Tugend und setzte auf die Jugend. Luis März-Vorisek spielte in allen 14 Partien durch, auch weitere neue Gesichter spielten sich in den Vordergrund. Abwehrspieler Gabriel Haberger (19), Mittelfeldakteur Mika Langmann (20) sowie die noch für die A-Jugend spielberechtigten Henrik Eberle und Moritz Müller (beide 18) ragten aus dem Rudel der Nachwuchs-Asse heraus. Sie bestritten einen Großteil der Vorrundenbegegnungen.

Im Angriff glänzten Jakob Brugger und Benedikt Wunderl. Während der ebenfalls noch recht junge Brugger (23) seine Entwicklung der Vorsaison mit elf Toren in zwölf Spielen eindrucksvoll fortsetzte, erlebte der 34 Jahre alte Wunderl seinen zweiten Frühling. Mit sieben Toren und vier Vorbereitungen ist er auf dem besten Weg, die erfolgreichste Saison seiner Laufbahn zu absolvieren. Zu den Konstanten im Kader gehört Torhüter Johannes Urban. Er zählt mit seinen 33 Jahren zu den Ältesten im Team. Bereits in der vergangenen Runde war er ein Erfolgsgarant. In dieser Spielzeit absolvierte er schon neun Partien.

Die Entwicklung beim Sportclub zeigt in eine klare Richtung. Es spricht vieles dafür, dass die Weßlinger Fußballer ihre Premierensaison in der Kreisliga mit dem Klassenerhalt krönen werden. (Tobias Huber)