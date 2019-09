Favoritenschreck Weißling steht im Kreisfinale des Toto-Pokals

„Wenn wir so in der Liga spielen, kann uns keiner schlagen“

von Christian Heinrich schließen

Markus Erlacher geriet ins Schwärmen. „Das war eine Topleistung“, sagte der Stürmer des SC Weßling nach dem Sieg über den TSV Peiting.

Weßling – Mit 2:1 (1:1) besiegte der Sportclub den Favoriten im Halbfinale um den Kreispokal und steht damit im Endspiel am 1. Mai. Der Gegner wird erst am 23. Oktober zwischen der SG Hausham 01 und dem 1. FC Penzberg ermittelt.

Als irgendwann noch der Regen einsetzte, war die Pokalstimmung am Meilinger Weg perfekt. Die Partie war kaum angepfiffen, da zappelte der Ball schon in den Weßlinger Maschen. Die Peitinger durften sich unbedrängt durchs Mittelfeld kombinieren und trafen durch Matthias Lotter zur frühen Führung. Das Tor sorgte für kurze Aufregung in der Defensive des Kreisklassisten, doch nach einer Viertelstunde fing sich der Außenseiter wieder. Unter Flutlicht begann nun ein Spiel, das den knapp 100 Zuschauern nichts schuldig blieb. Beide Mannschaften spielten einen gepflegten Ball und versuchten, sich stets aus der eigenen Abwehr nach vorne zu spielen. Lange oder hohe Bälle blieben die absolute Ausnahme. Die Gastgeber passten sich mühelos an das Niveau an, das der Kreisligist vorgab. Irgendwann war kein Unterschied mehr zwischen den Kontrahenten festzustellen, die im Ligabetrieb momentan über Mittelmaß nicht hinauskommen, aber beide über ein gewaltiges Potenzial verfügen.

Der Ausgleich war deshalb kein Zufallsprodukt, sondern schön herausgespielt. Erlacher hatte den Ball vor der gegnerischen Strafraumgrenze bekommen und ihn wunderbar auf Benedikt Wunderl durchgesteckt, der trocken abschloss (42.). Nach dem 1:1 war die Partie erst recht wieder offen. Die zweite Hälfte brachte bis zur Schlussphase wenige prickelnde Torraumszenen auf beiden Seiten. Als Erlacher in der 85. Minute im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt wurde, entschied der umsichtig leitende Schiedsrichter Benjamin Sölch sofort auf Strafstoß. Der Gefoulte versuchte es selbst – und scheiterte an Peitings Keeper Julian Floritz. Der starken Moral der Weßlinger konnte der Fehlschuss nichts anhaben. Die Hausherren, die in den letzten Minuten agiler und entschlossener wirkten, drängten mit Macht auf den zweiten Treffer. Der fiel auch noch. Sebastian Erlacher stellte die Familienehre wieder her. Wenn schon sein Bruder nicht vom Kreidepunkt aus erfolgreich war, probierte es der Abwehrchef per Freistoß aus knapp 25 Meter (87.).

Dass er den Ball direkt in den Giebel hängte, passte zur Leistung seiner Elf an diesem Abend. „Wenn wir so in der Liga spielen, kann uns keiner schlagen“, sagte Markus Erlacher. Unter Flutlicht performt der SCW viel besser als am Sonntagnachmittag in der Kreisklasse. Im Pokal reichte es, um nach Fürstenfeldbruck auch den zweiten Kreisligisten abzuservieren.

SC Weßling –

TSV Peiting 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Lotter (1.), 1:1 Wunderl (42.), 2:1 S. Erlacher (87.) – Bes. Vorkommnis: Weßlings M. Erlacher scheitert mit Foulelfmeter an Peitings Torwart Julian Floritz (85.)