SC Weßling: 3:2 nach 0:2 - Lapuh-Elf feiert Comeback-Sieg gegen Eichenau

Moritz Müller gelang mit seinem ersten Kreisligator der Siegtreffer. © SC Weßling

So leicht lassen sich die Fußballer des SC Weßling nicht abschütteln. Nach vier Spielen ohne Sieg meldete sich der Kreisliga-Neuling am Sonntag eindrucksvoll zurück im Kampf um die ersten drei Plätze.

Weßling – Der SC Weßling gewann nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (1:2) beim FC Eichenau und schloss damit nach Punkten zum Tabellenvierten auf. „Ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen“, sagte SCW-Coach Milan Lapuh.

Er war erst zum Match aus dem Urlaub zurückgekehrt. „Die Mannschaft hatte unter der Woche sehr intensiv und konzentriert trainiert“, sagte Lapuh.

Das zahlte sich zunächst aber noch nicht aus. Nach einer Freistoßflanke köpfte James Phebey das 1:0 (7.). Elf Minuten später traf Robert Schliszio von der Strafraumgrenze – der Favorit schien auf dem richtigen Weg zu sein. Doch die personell weiterhin arg gebeutelten Gäste gaben nicht auf. Hinten hielt SCW-Torwart Michael Brieske einige Male stark, und vorne agierten die Weßlinger endlich zielstrebiger. Nach Zusammenspiel mit Jakob Brugger gelang Angreifer Benedikt Wunderl in der 35. Minute der wichtige Anschlusstreffer.

Zur Halbzeit drehte Lapuh an den richtigen Stellschrauben. „Wir haben unser Spiel zehn Meter nach vorne verlagert und hatten so viel mehr Zugriff“, berichtete der Übungsleiter. Die Belohnung folgte auf dem Fuß. Nach einem Spielzug über Außen traf Jakob Brugger aus der Drehung zum Ausgleich (48.). Die Gäste hatten Blut geleckt und schlugen nochmals zu. Nach einer Ecke hämmerte Youngster Moritz Müller den Ball ins Eichenauer Tor. „Das war sehr stark gemacht“, kommentierte Lapuh Müllers ersten Treffer in der Kreisliga. Danach versäumten es die Weßlinger zwar, das vierte Tor nachzulegen. Die Hausherren fanden allerdings keine Antwort mehr, sodass die Weßlinger ihren ersten Auswärtsdreier in der neuen Spielklasse bejubeln durften. „Dabei geht die Saison jetzt eigentlich erst so richtig los, denn zum nächsten Spiel sind die meisten Spieler wieder zurück“, teilte Lapuh mit. Dann erwartet der Aufsteiger am Sonntag um 14 Uhr den Tabellenzweiten FC Aich zum Abschluss der Hinserie. „Wir müssen alles mitnehmen, was irgendwie geht“, stellte Lapuh fest. (toh)

FC Eichenau – SC Weßling 2:3 (2:1) Tore: 1:0 Phebey (7.), 2:0 Schliszio (18.), 2:1 Wunderl (35.), 2:2 J. Brugger (48.), 2:3 Müller (64.) –Zeitstrafen: Jackes (63., Eichenau) – Neurath (88., SCW/Unsportlichkeit)