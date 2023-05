„Tut mir für Altenstadt Leid“: SC Weßling leistet keine Schützenhilfe – Gebhart bleibt SCPP-Coach

Hängende Köpfe in Weßling: Die SC-Fußballer (l. Sebastian Glasz, r. Samuel Jakob) legten am Sonntag eine blutleere Vorstellung hin und verloren gegen Abstiegskandidat SC RW Bad Tölz zu Hause 2:5. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der SC Pöcking-Possenhofen macht wohl mit Simon Gebhart als Trainer weiter. Der bereits gerettete SC Weßling verliert gegen das abstiegsbedrohte Bad Tölz.

SC Fürstenfeldbruck – SC Pöcking-P. 2:0 (1:0)

Simon Gebhart macht wohl weiter als Trainer des SC Pöcking-Possenhofen. „Es schaut ganz gut aus“, sagte er am Sonntag. Die Gespräche mit einem potenziellen Co-Trainer würden gut verlaufen. „Ich will den Verein jetzt auch nicht länger warten lassen, das wäre nicht fair“, sagte er. Nach dem geschafften Klassenerhalt konnte sein Team nicht ganz an die guten Leistungen zuletzt anknüpfen. „Wir haben leichte Fehler gemacht“, klagte Gebhart.

Bestes Beispiel war das frühe 0:1. Zunächst vergab der SCPP gleich viermal die Chance, den Ball im Tor unterzubringen. Der letzte Versuch wurde geblockt. Im Gegenzug unterschätzte Ferdinand Jäger einen langen Ball. SCF-Stürmer Emmanuel Ojo setzte sich anschließend im Laufduell gegen Florian Flath durch und traf zur Brucker Führung. Im Anschluss versuchten die Gäste, das Blatt zu wenden. Doch offensiv fehlte die Durchschlagskraft. Nach der Pause machte sich auch die Hitze bemerkbar. „Wir hatten diesmal nur drei Wechsler auf der Bank“, berichtete Gebhart.

Einen davon musste der SCPP-Coach bereits in der Anfangsphase bringen, denn der zuletzt starke Innenverteidiger Karl Schuster musste angeschlagen ausgewechselt werden. In der Halbzeit blieb auch Leopold Anzill in der Pöckinger Kabine. In der Schlussphase machten die noch abstiegsbedrohten Hausherren wiederum durch Ojo den Sack zu. Zuvor hatte der eingewechselte Markus Schulz die beste Pöckinger Chance vertändelt.

Tore: 1:0 Ojo (16.), 2:0 Ojo (85.) – Gelb-Rot: Jäger/Pöcking (90.+3 wiederholtes Foulspiel)

SC Weßling – SC RW Bad Tölz 2:5 (2:1)

Martin Jakob sah sich in seiner Meinung bestätigt. „Wenn wir in dieser Liga nicht hundertprozentig da sind, haben wir keine Chance“, sagte der Abteilungsleiter des SC Weßling. Auch wenn seine Kreisliga-Fußballer am Mittwoch mit dem 3:0-Erfolg über den TSV Altenstadt den Ligaerhalt vorzeitig gesichert hatten, missfiel ihm der über weite Strecken blutleere Auftritt seiner Mannnschaft gegen die akut abstiegsbedrohten Tölzer.

„Mir tut es vor allem für Altenstadt leid“, sagte Jakob. Die Weßlinger Kicker spielten am Sonntag über weite Strecken nicht mit vollem Einsatz. Daran änderte auch der Doppelschlag kurz vor der Pause nichts, als Luis März-Vorisek und Henrik Eberle aus einem 0:1 ein 2:1 machten. Spätestens nach der Pause war bei den Hausherren endgültig die Luft raus.

Gleich viermal musste SCW-Keeper Michael Brieske hinter sich greifen. „Natürlich hatten wir eine lange Ausfallliste. Aber alleine das ist mir als Ausrede zu billig“, stellte Jakob klar. Er hatte sich das letzte Heimspiel einer insgesamt sehr überzeugenden Premierensaison in der Kreisliga ganz anders vorgestellt. „Bad Tölz wollte es einfach mehr“, berichtete Jakob.

Eine gute Kunde konnte er aber noch übermitteln. Mit Thomas Ludwig haben die Weßlinger einen neuen Co-Trainer gefunden. Er wechselt vom TSV Perchting an den Meilinger Weg, um seinen alten Kumpel Milan Lapuh zu unterstützen. (toh)

Tore: 0:1 Kociygit (21.), 1:1 März-Vorisek (37.), 2:1 Eberle (41.), 2:2 Kociygit (49.), 2:3 Geisler (62.), 2:4 Fottner (67.), 2:5 Estner (86.)