SC Weßling steht mit anderthalb Beinen in der Kreisliga: „Die Jungs wollten es“

Von: Christian Heinrich

Große Freude bei den Weßlinger Fußballern nach dem 1:0-Führungstor in Bernbeuren durch Jakob Brugger, der später ein zweites Mal zum 4:0-Endstand traf. © Roland Halmel

Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des SC Weßling ist zum Greifen nah. Nach dem 4:0 (1:0) im Hinspiel der Relegation gegen den TSV Bernbeuren gestern Abend pocht der Sportclub kräftig an die Tür zur Kreisliga.

Weßling – Am Pfingstsamstag dürfte sich das Team von Trainer Christian Feicht gegen den Kreisligisten sogar eine knappere Niederlage erlauben.

„Es ist erst Halbzeit“, warnte Martin Jakob dennoch. Der leichte Regen, der am Alpenrand fiel, rief nostalgische Erinnerungen bei Weßlings Abteilungsleiter wach: „Fritz-Walter-Wetter, das liegt uns.“ Allerdings fühlten sich die Hausherren bei Nieselregen ebenfalls wohl, die erste Aktion ging an sie: Patrick Landes prüfte mit einem Freistoß Keeper Luka Eberle im Kasten des SCW, der den verhinderten Stammtorhüter Johannes Urban hervorragend vertrat. Mitte der Halbzeit zeichnete sich Eberle erneut aus, als sich eine Flanke gefährlich auf seinen Kasten senkte.

Der zweite ansehnliche Schuss aus der Distanz zappelte dann im Netz – aber auf der Gegenseite: Jakob Brugger nahm aus 20 Metern Maß und bescherte Weßling nach einer guten halben Stunde die Führung. Es war erst die zweite Möglichkeit für den Sportclub, in der zwölften Minute hatte Yannick Neurath noch knapp über das Torgestänge gehalten. „Es war furchtbar zum Anschauen“, sagte Jakob über das Spiel, das bis auf das Wetter wenig mit dem legendären WM-Finale im Berner Wankdorfstadion 1954 gemein hatte.

Nur die Abwehrreihen hinterließen einen soliden Eindruck. Doch der nächste Weßlinger Treffer sollte bald fallen. Kurz nach der Pause scheiterte zunächst Brugger an TSV-Keeper Wolfgang Meyer. Wenig später war dieser jedoch machtlos. Denn es hatte sich wohl nicht bis Bernbeuren herumgesprochen, dass der SCW in den vergangenen Wochen in Sachen Standards enorm zugelegt hat, weil seine gelernten Stürmer alle verletzt sind. Markus Koller traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 (48.).

Auch Josue Kabeya schien der Kreisligist nicht auf dem Zettel gehabt zu haben. Nach gut einer Stunde machte der 23-Jährige, der in der Winterpause zum Sportclub gewechselt war, auf Pass von Brugger endgültig den Deckel drauf. 3:0 – so hoch hatten einst in Bern nicht mal die Ungarn gegen Fritz Walter und seine Elf geführt. Und so brannte auch nichts mehr an, Brugger legte nach einem Konter noch das 4:0 nach (83.). „Die Jungs wollten es einfach“, konstatierte Trainer Feicht. Es herrschte ja auch SC-Weßling-Wetter. (Christian Heinrich)

TSV Bernbeuren – SC Weßling 0:4 (0:1)

TSV Bernbeuren: Meyer – Glatzel, Lerchenmüller, F. Hofmann, Harsch, Boos, Birk, S. Hofmann, Witter, Schmölz, Landes; Eingewechselt: Grotz, Bauer, Schwarz

SC Weßling: Eberle – M. Koller, Hanitz, Hüttling, J. Koller, Waechter, Neurath, März-Vorisek, Prammer, Kabeya, Brugger; Eingewechselt: Müller

Tore: 0:1 Brugger (33.), 0:2 M. Koller (48.), 0:3 Kabeya (63.) 0:4 Brugger (83.)

Schiedsrichter: Felix Wolf (TSV Dietramszell)

Zuschauer: 350