Erster Dämpfer für SC Weßling: „Wir haben nichts von dem gezeigt, was uns so stark gemacht hat“

Keine Leidenschaft: Der SC Weßling (Mitte Luis März-Vorisek) ließ gegen den SC Fürstenfeldbruck die Tugenden vermissen, die ihn normalerweise stark machen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der SC Weßling kassiert die erste Niederlage der Saison. Gegen den SC Fürstenfeldbruck lässt die Mannschaft von Trainer Milan Lapuh Grundtugenden vermissen.

Weßling – Es ist der erste Dämpfer für die Himmelsstürmer des SC Weßling. „Wir haben nichts von dem gezeigt, was uns in den ersten beiden Spielen so stark gemacht hat“, ärgerte sich Trainer Milan Lapuh über das 0:2 (0:1) am Sonntag gegen den zuvor punkt- und torlosen SC Fürstenfeldbruck.

Er vermisste bei seinen Fußballern den letzten Einsatz. „Die Laufbereitschaft und Leidenschaft waren nicht so da“, monierte er. Zudem versäumte es der Kreisligist, in seiner stärksten Phase Mitte der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Die beste Möglichkeit vergab Henrik Eberle, der es aus kurzer Distanz mit Gewalt versuchte und an SCF-Torwart Marcel Kemmerer scheiterte. „Er hätte den Ball einfach nur ins Eck legen müssen“, bedauerte Lapuh. Der Pausenrückstand war dennoch verdient, auch wenn der Gegentreffer durch Ferenc Ambrus erst kurz vor der Abpfiff fiel. „Da hatten wir schon Minuten zuvor drum gebettelt“, stellte Lapuh klar.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer kaum noch Torraumszenen. Stattdessen wurde die Partie immer zerfahrener. Anstatt sich über sich selbst zu ärgern, richtete sich die Wut der SCW-Akteure immer mehr in Richtung der Unparteiischen Jacqueline Heß. „Dabei hat sie gut gepfiffen“, lobte Lapuh. Es fing an mit einer Zeitstrafe gegen Gabriel Haberger und gipfelte in einer roten Karte gegen Weßlings Kapitän Jakob Brugger (89.). Nach einer verhängten Zeitstrafe hatte er verbal nachgelegt. „Er hat mir aber glaubhaft versichert, dass es nicht der Schiedsrichterin galt und hat sich gleich entschuldigt“, sagte Lapuh, der auf eine milde Strafe hofft. Kurz zuvor war Brucks Nummer zehn, Zurab Dadianidze, das entscheidende 2:0 für den einstigen Bayernligisten gelungen.

„Aus diesem Spiel müssen wir ganz schnell die richtigen Schlüsse ziehen“, konstatierte Lapuh nach der ersten Niederlage in der noch jungen Kreisliga-Historie. (toh)

SC Weßling – SC Fürstenfeldbruck 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Ambrus (45.), 0:2 Dadianidze (86.) – Zeitstrafe: Haberger/Weßling (82., Meckern) – Rote Karte: J. Brugger/Weßling (89., Schiedsrichterbeleidigung)