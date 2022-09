Maisach-Keeper verletzt sich beim Ballholen im Acker - Weßling verschenkt dennoch 2:0-Führung

Teilen

Schnelle Führung: Jakob Brugger (r.) traf bereits in der 1. Minute zum 1:0 – Luis März-Vorisek und Sebastian Glasz (v.l.) gratulierten ihrem Kapitän. Am Ende aber ging der SC Wéßling mit 2:5 als Verlierer vom Platz. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Es war ein Ausfall zu viel. Als der angeschlagen in die Partie gegangene Jonas Koller nach 36 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste, war es um die defensive Stabilität des SC Weßling geschehen.

Weßling – „Er ist halt der Turm da hinten drin“, kommentierte Abteilungsleiter Martin Jakob. Zu diesem Zeitpunkt führte der Aufsteiger im Heimspiel gegen den SC Maisach mit 2:0 und schien auf dem besten Weg zum zweiten Saisondreier. Am Ende jubelten aber die Gäste am Sonntag über einen 5:2 (1:2)-Erfolg.

Dabei begann die Partie optimal für den Kreisliga-Debütanten. Nach Pass von Benedikt Wunderl traf Jakob Brugger wenige Augenblicke nach dem Anpfiff zum 1:0 für die Fußballer vom Meilinger Weg. In einer ausgeglichenen Begegnung folgte nach knapp 30 Minuten eine Kuriosität. Beim Bestreben, einen Ball aus dem benachbarten Feld zu holen, verletzte sich Maisachs Torwart Leonhard Spicker so schwer, dass er nicht weitermachen konnte. „Er hat sich einen Bänderriss zugezogen. Das war sehr bitter für ihn“, bedauerte Jakob. Feldspieler Immanuel Hartmann ging ins Tor und musste gleich hinter sich greifen. Wunderls Diagonalball wurde von Brugger eiskalt vollendet (32.). Kurz vor der Pause leistete sich Robin Waechter ein Foul im Strafraum und Ludwig Steinhart brachte die Gäste vom Elfmeterpunkt zurück ins Match.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren nicht mehr viel entgegenzusetzen und kassierten vier weitere Gegentreffer. Es war bereits die dritte Niederlage in Serie. „Mit diesen zahlreichen Ausfällen ist es schwer, in der Kreisliga zu bestehen“, sagte Jakob. Am Sonntag fehlten mit Milan Lapuh (Urlaub) und Sebastian Erlacher (Familienfeier) auch beide Übungsleiter. So betreute Reservetrainer Christian Steffen das Team. Nach fünf Partien hat der SC Weßling erst vier Punkte auf dem Konto, auf Rang vier, der zur Aufstiegsrunde berechtigt und auf dem derzeit der FC Eichenau steht, sind es nun schon vier Zähler. Und ausgerechnet in Eichenau muss der Sportclub am nächsten Sonntag antreten. (toh)

SC Weßling – SC Maisach 2:5 (2:1) Tore: 1:0 J. Brugger (1.), 2:0 J. Brugger (32.), 2:1 Steinhart (45.+1, Foulelfmeter), 2:2 Heiß (53.), 2:3 Heiß (63.), 2:4 Schneider (68.), 2:5 Abdulahi (89.)