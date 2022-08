Torschuss in die Geschichtsbücher: SC Weßling startet mit 3:0-Erfolg in die Saison

Der jüngste Weßlinger macht das erste Kreisliga-Tor: Der erst 17-jährrge Henrik Eberle (am Ball) schoss den Aufsteiger in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Dieses Spiel wird in die Vereinsannalen des SC Weßling eingehen. „Von so einem Ergebnis konnte man nur träumen“, sagte Milan Lapuh über das 3:0 (1:0) am Sonntag gegen den SC Oberweikertshofen II.

Weßling – Beim ersten Match überhaupt in der Kreisliga lief vor heimischer Kulisse alles wie geschmiert. Bei brütender Hitze (Lapuh: „Ich war sehr froh, dass ich selbst nicht mehr spielen muss“) war der Spielverlauf perfekt für die nach der so erfolgreichen vergangenen Saison verjüngten Gastgeber.

„Und dann schießt auch noch ausgerechnet der Jüngste das erste Tor in der Kreisliga“, jubilierte Lapuh.

In einer zunächst sehr ausgeglichenen Partie trug sich der erst 17 Jahre alte Henrik Eberle als erster Kreisliga-Torschütze in die Gesichtsbücher ein. Er behielt frei vor dem Tor die Nerven. Vorausgegangen war eine Kopfballvorlage von Kapitän Jakob Brugger, die Abseitsreklamationen der Gäste blieben vergeblich (20.). Danach drückte der SCO, doch die Latte und der mit Abstand älteste SCW-Akteur, Johannes Urban (31), im Tor retteten die wichtige, wenn auch etwas glückliche Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Hausherren besser und lauerten auf die Entscheidung. Nach Pass von Luis März-Vorisek gelang Frederick Ottofülling das eminent wichtige 2:0 (68.). Die Landesliga-Reserve war geschlagen, es kam kaum noch Gegenwehr. Mika Langmann erzielte kurz vor dem Ende sogar noch das dritte Tor für die Weßlinger.

„Angesichts der Ausfälle und den vielen Fehlzeiten in der Vorbereitung war es ein super Spiel. Es gibt aber keinen Grund, euphorisch zu werden“, stellte Lapuh klar. Bereits am Mittwoch geht es für den Aufsteiger weiter. Ab 19.30 Uhr wird die Partie vom ersten Spieltag beim SV Mammendorf nachgeholt. Die Mammendorfer konnten am Wochenende ebenfalls einen 3:0-Sieg verbuchen. Leidtragender war Gastgeber SC Fürstenfeldbruck. „Das wird eine ganz harte Nuss“, prognostiziert Lapuh. (toh)

SC Weßling – SC Oberweikertsh. II 3:0 (1:0) Tore: 1:0 H. Eberle (20.), 2:0 F. Ottofülling (68.), 3:0 Langmann (89.)