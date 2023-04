Brugger mit Dreierpack bei Weßlings Kantersieg - SC Pöcking enttäuscht erneut

Jubel über Weßlings viertes Tor: Luis März-Vorisek (2.v.l.) traf per Kopf zum 4:1. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Der SC Weßling hat sich furios zurückgemeldet. Jakob Brugger war der Man of the match mit drei Toren. Der SC Pöcking-Possenhofen hat dagegen erneut verloren.

SC Weßling – TuS Holzkirchen II 5:1 (3:0)

Tore: 1:0 J. Brugger (10.), 2:0 J. Brugger (30., Foulelfmeter im Nachschuss), 3:0 J. Brugger (36.), 3:1 Feldbrach (71.), 4:1 März-Vorisek (84.), 5:1 Waechter (90.+7) – Rote Karte: Curic/TuS (84., Notbremse)

Die Fußballer des SC Weßling haben die richtigen Lehren aus dem 2:5-Debakel von Fürstenfeldbruck gezogen. „Alles, was wir dort vermissen haben lassen, war diesmal da“, sagte Trainer Milan Lapuh nach dem 5:1-furiosen Heimsieg gegen Holzkirchen. Vor allem mit dem Auftreten in der ersten Halbzeit war Lapuh sehr zufrieden. „Wir hätten sogar noch höher führen müssen“, berichtete er. Jan Robert Stefaniak und Yannick Neurath ließen die ersten Großchancen noch aus, doch auf den Kapitän war Verlass. Die Gastgeber konterten über Stefaniak, der den Ball perfekt für Jakob Brugger auflegte. Der Weßlinger Spielführer grätschte diesen ins Tor. Nach einer kurzen Verschnaufpause Mitte der ersten Hälfte wurde Henrik Eberle im Strafraum gefoult. Brugger verwandelte den Elfer im Nachschuss. Fünf Minuten später machte er den lupenreinen Hattrick durch ein Abstaubertor nach einer Ecke perfekt.

Nach der Pause agierte der Sportclub etwas zögerlicher. „Die Spieler hatten etwas Angst, ins Risiko zu gehen“, kommentierte Lapuh. Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen und holten zumindest ein Tor auf (71.). Nach einer roten Karte wegen einer Notbremse gegen den Holzkirchener Emir Curic war der Weg aber endgültig frei für die Platzherren. Luis März-Vorisek per Kopf und Robin Waechter nach starker Vorlage von März-Vorisek sicherten den so wichtigen ersten Dreier in der Kreisliga-Abstiegsrunde Gruppe D. „Die Mannschaft hat es jetzt begriffen, dass wir nur eine Chance haben, wenn jeder 100 Prozent gibt“, sagte SCW-Coach Lapuh. Angesichts von nur drei fixen Startplätzen für die nächste Kreisliga-Runde bei sechs Mannschaften zählt für den Aufsteiger in den kommenden Wochen jeder Punkt. (toh)

SV Altenstadt – SC Pöcking-P. 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Endl (2./FE), 1:1 Yapici (56./FE), 2:1 Holzmann (70.)

Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen kommt im neuen Jahr einfach nicht in Tritt. Das Team von Trainer Simon Gebhart verlor am Ostermontag trotz früher Führung beim SV Altenstadt mit 1:2 (1:0). Noch sind die Pöckinger Tabellenzweiter ihrer Gruppe, doch der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz ist auf lediglich einen Punkt geschrumpft. „Wir haben es noch nicht geschafft, unser Spiel und unsere Qualität auf den Platz zu bringen“, sagt Gebhart. Zu wenige Spieler seien in der Lage, über die kompletten 90 Minuten ihre Leistung abzurufen. Dafür macht Gebhart auch die teilweise zu geringe Trainingsbeteiligung verantwortlich.

Dabei schien es diesmal zunächst in die richtige Richtung zu gehen. Nach zwei Minuten wurde Leopold Anzill zu Fall gebracht, Emanuel Endl verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. „Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen und haben nicht allzu viel zugelassen“, sagte der Pöckinger Trainer. Auch nach dem Seitenwechsel schien sich der ordentliche Auftritt fortzusetzen. Nach gut fünf Minuten bot sich Emanuel Endl die große Chance, die Führung auszubauen, als Clemens Link in aussichtsreicher Position uneigennützig querlegte. Doch der Torschütze zum 1:0 traf den Ball nicht richtig, und der Altenstadter Torwart konnte noch abwehren. „Vielleicht hat auch der Platz eine Rolle gespielt. Trotzdem muss er ihn machen, das weiß er selber“, kommentierte Gebhart. Nur wenige Minuten später ließ sich die Innenverteidigung der Gäste von einem Schnittstellenpass überraschen. In der Folge entstand ein Strafstoß, den Kadircan Yapici zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Und es kam noch schlimmer: Nach einem Pöckinger Fehlpass legte Joker Daniel Holzmann den Siegtreffer für Altenstadt nach (70.). „Das nächste Spiel gegen Fürstenfeldbruck wird richtungsweisend“, kündigte Gebhart an. (te)