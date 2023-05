SC Weßling und SC Pöcking-Possenhofen mit Dreier im Nachholspiel gerettet

Von: Michael Grözinger

Für den SC Weßling und SC Oöcking-Possenhofen geht es in die entscheidende Phase im Abstiegskampf. © Max Herrmann / FuPa Oberbayern

Beide Fußball-Kreisligisten aus dem Landkreis sind dieser Tage unter der Woche in Nachholspielen der Abstiegsrunde D gefordert.

Am Mittwoch, 19.30 Uhr, empfängt Spitzenreiter SC Weßling den TSV Altenstadt. Verlieren verboten heißt es für den SCW, der das Hinspiel vor knapp einer Woche klar mit 6:0 für sich entschied, ansonsten schrumpft der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz zwei Spieltage vor Saisonende auf zwei Zähler.

Bei einem Sieg wiederum sind die Weßlinger vorzeitig gerettet. Mit dem Rückenwind aus zwei Siegen und vier ungeschlagenen Spielen in Folge geht tags darauf der SC Pöcking-Possenhofen sein Duell mit dem SC Rot-Weiß Bad Tölz an. Holt der SCPP am Donnerstag, Christi Himmelfahrt (15 Uhr), den dritten Dreier in Serie, ist für den Tabellenzweiten sogar der vorzeitige Klassenerhalt drin. Dafür brauchen die Pöckinger am Vorabend Schützenhilfe vom SC Weßling, der mindestens einen Punkt holen muss. Ein Zähler reicht auch der zweiten Mannschaft des SCPP in ihrem Nachholspiel in der A-Klasse-Abstiegsrunde K am Donnerstag (13.15 Uhr).

Mit einem Unentschieden oder einem Sieg zu Hause gegen den SC Maisach II räumt die Pöckinger Reserve die letzten Restzweifel am Ligaverbleib aus. Den Klassenerhalt so gut wie sicher machen können am Mittwochabend, 20 Uhr, auch die Fußballerinnen des MTV Dießen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den TV 1864 Altötting baut der Bezirksoberligist seinen Vorsprung auf die rote Zone auf 14 Punkte aus bei sechs noch zu absolvierenden Partien der härtesten Konkurrenten im Abstiegskampf. (mg)