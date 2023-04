„Kriegen es einfach nicht über die Zeit“ – SCPP auch nach Derby in Weßling sieglos

Teilen

Kaum Platz zur Entfaltung ließen sich der SC Pöcking-Possenhofen (grüne Trikots) und der SC Weßling. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der SC Pöcking-Possenhofen muss weiter auf den ersten Sieg des Jahres warten und steckt deshalb weiter in höchster Abstiegsgefahr.

Weßling/Pöcking – Am Sonntag reichte es im Kreisliga-Derby beim SC Weßling nur zu einem 1:1. Simon Gebhart war enttäuscht. „Wir kriegen es einfach nicht über die Zeit“, klagte der Trainer des SC Pöcking-Possenhofen. Wie schon in den beiden Spielen zuvor gingen die Kreisliga-Fußballer am Sonntag in Führung. Doch am Ende jubelte der SC Weßling im Derby über den späten Ausgleich (86.). Nach einer Ecke köpfte Christian Steffen den Ball schulbuchmäßig ins Netz.

„Uns hilft der Punkt sicher mehr als Pöcking“, resümierte SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob. Auch der Spielverlauf hatte für die in der Abstiegsrunde weiter sieglosen Gäste gesprochen. „Ich habe von der gefürchteten Weßlinger Offensive nicht viel gesehen“, sagte Gebhart. Tatsächlich verteidigte der Bezirksliga-Absteiger geschickt und ließ die zuletzt so treffsicheren Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. „Das 0:0 zur Pause war eher glücklich“, bekannte Jakob dann auch. Ein Tor des wiedergenesenen Pöckinger Angreifers Clemens Link wurde wegen vermeintlichem Abseits aberkannt, und Tim Freiwald ließ nach Vorlage von Emanuel Endl eine große Möglichkeit der Gäste liegen.

Nach der Pause belohnten sich die Gäste. Am langen Pfosten drückte Endl den Ball aus wenigen Metern über die Linie. Weßling versuchte zu kontern, doch die Aktionen blieben in der zerfahrenen Begegnung meist Stückwerk. Klare Torchancen bekamen die rund 100 Zuschauer nicht zu sehen. „Leider ist uns gegen Ende wieder etwas die Puste ausgegangen auf dem tiefen Platz“, bedauerte Gebhart. Die Weßlinger konnten sich so vermehrt in der Pöckinger Hälfte aufhalten. Der eingewechselte Stefan Wache verpasste es zudem, nach einem Standard per Kopf das 2:0 nachzulegen. „Wenn du kurz vor dem Ende nur 1:0 führst, kann immer was passieren“, sagte Gebhart.

Nach dem 1:1 wäre sogar beinahe noch der Super-GAU für die Gäste eingetreten: Doch Schiedsrichter Daniel Stark verweigerte dem Sportclub einen Strafstoß. „Da haben wir Glück gehabt“, musste Gebhart zugeben. Insgesamt war er mit dem Spiel zufrieden. „Es wird immer besser. Und auch der Kader füllt sich immer mehr“, resümierte der SCPP-Coach, der zum ersten Mal in diesem Jahr nicht selbst auflaufen musste.

Erfolgserlebnisse sind in den nächsten Wochen dringend nötig, wenn die Pöckinger nicht in die Kreisklasse durchgereicht werden möchten. „Diesmal haben wir unsere Führung immerhin bis zur 86. Minute halten können, beim nächsten Mal ziehen wir es vielleicht ganz durch“, so Gebhart. Die nächste Gelegenheit dazu besteht am Sonntag beim TuS Holzkirchen II (14 Uhr). Der SC Weßling erwartet zeitgleich den SC Fürstenfeldbruck. (Tobias Huber)