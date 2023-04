„Wir haben uns das Glück erarbeitet“ – SC Weßling dreht 0:2-Rückstand in Bad Tölz furios

Teilen

Leitete die Wende ein: Henrik Eberle (Nr. 11) traf zum zwischenzeitlichen 1:2 für den SC Weßling. Foto: Ewald Scheitterer © Ewald Scheitterer

Dieser 5:2 Sieg der Weßlinger beim SC Rot-Weiß Bad Tölz wurde am Sonntag gebührend gefeiert. Der SC drehte die Parti nach einem 0:2-Rückstand.

Da Robin Waechter mittlerweile in Bad Tölz arbeitet und lebt, suchte der Fußballer des SC Weßling die geeignete Lokalität aus. „Das hat sich die Mannschaft aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit redlich verdient“, sagte SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob. Vor der Pause stellten die Gastgeber das bessere Team, Aushilfskeeper Michael Brieske musste einen höheren Rückstand verhindern. Die einzige große Chance der Gäste landete an der Latte, vom Rücken des Torwarts prallte der Ball über das Tor.

Doch Weßling kam mit verändertem Gesicht aus der Kabine. „Die Jungs haben richtig Gas gegeben“, berichtete Jakob. Die Gäste ließen sich auch von dem 0:2 (55.) durch einen Volleyschuss nicht entmutigen. In nur vier Minuten sorgten Henrik Eberle und Mika Langmann für den Gleichstand. Dann halfen die auch die Gastgeber mit, denn Shpend Sahiti ließ sich zu einer Tätlichkeit vor den Augen des Schiedsrichters hinreißen. Er touchierte mit seinem Fuß den am Boden liegenden Yannick Neurath am Kopf. In Überzahl brachten Jakob Brugger mit einem abgefälschten Schuss und ein Eigentor den Tabellenführer der Abstiegsrunde auf die Siegerstraße.

„Wir haben uns das Glück erarbeitet“, freute sich Jakob. Ein zweiter Platzverweis gegen die Rot-Weißen machte das Leben für den SCW in der Schlussphase noch leichter. So konnte Brugger das 5:2 nachlegen. „Man hat wieder gesehen, dass in dieser Gruppe jeder jeden schlagen kann. Man muss in jedem Spiel voll da sein“, sagte Jakob, ehe er mit seinen Fußballern zum Feiern ging. Dabei schworen sich die Weßlinger bereits auf das kommende Derby zu Hause gegen den SC Pöcking-Possenhofen (Sonntag, 15 Uhr) ein. (toh)