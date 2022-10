Senioren-A: Aufsieg gesichert – SC Weßling will jetzt Meister werden

Jubel nach dem Sprung an die Tabellenspitze: die Senioren A des SC Weßling in der Kabine. Foto: Svc Weßling © Svc Weßling

Die A-Senioren des SC-Weßling hat in seiner Debütsaison den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Nach einem Kantersieg ist nun die Meisterschaft möglich.

Weßling – Großer Erfolg für die A-Senioren-Fußballer des SC-Weßling: Die erst in dieser Spielzeit neu gegründete Mannschaft hat sich auf Anhieb den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Das stand bereits Ende September nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Eichenau fest. Nun holten sich die Weßlinger mit einem 10:0 bei der Spielgemeinschaft TSV Fürstenfeldbruck West/SV Puchheim zum ersten Mal die Tabellenführung.

Für die Fußballabteilung des SC Weßling ist die Saison 2022 damit schon jetzt die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte: Bereits im Sommer waren die 1. Herrenmannschaft in die Kreisliga und die 2. Mannschaft in die A-Klasse aufgestiegen. Für die Weßlinger Senioren geht es nun in den beiden verbleibenden Saisonspielen um die Meisterschaft.

Aus dem Auswärtsspiel beim VfL Egenburg am morgigen Freitag sowie dem letzten Heimspiel der Saison eine Woche später gegen den TSV-Perchting-Hadorf genügt ein Punkt, um den Meistertitel zu sichern. Im letzten Heimspiel freuen sich die Weßlinger dann über möglichst viele Zuschauer im Stadion am Meilinger Weg. Anpfiff ist am Freitag, 28. Oktober, um 19:30 Uhr. (mm)