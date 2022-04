SC Weßling sichert sich Tabellenspitze - Gauting rutscht auf den Relegationsplatz ab

Von: Christian Heinrich

Teilen

Genauigkeit im Fuß: Benedikt Huber (links) servierte nach gut einer Stunde eine Freistoßflanke, die Robin Wächter zum Tor des Tages über die Linie drückte. Damit bescherte das Duo dem SC Weßling Tabellenplatz eins. © Dagmar Rutt

Im Spitzenspiel Weßling gegen Geiselbullach setzen sich die Hausherren durch und erobern Rang Eins. TSV Gilching gewinnt zuhause gegen den TSV FFB West.

TSV Gilching-A. II – TSV FFB West 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Mizrak (79.), 2:0 Schmidt (90.)

Nichts wurde es für die Gilchinger aus dem erhofften Schützenfest gegen Bruck West. Die Reserve des Landesligisten setzte sich zwar souverän mit 2:0 durch, aber schön anzuschauen war das Ganze nicht. „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht“, monierte Robert Brand. Gilchings Trainer war der Verzweiflung nahe, als seine Mannschaft zunächst recht leichtsinnig zahlreiche Chance liegen ließ. Irgendwann versuchte sie es mit Gewalt, was auch nichts brachte.

„Die Brucker standen immer besser in der Abwehr“, so Brand. Am Ende kam auch noch Pech hinzu: Ein Ball sprang von der Unterkante der Latte wieder ins Feld zurück, ein anderer wurde vom gegnerischen Keeper von der Linie geklärt. „Was willst du da machen?“, resignierte der Coach. Elf Minuten vor dem Abpfiff erlöste ihn Mert Mizrak. Endgültige Klarheit über den Sieg herrschte aber erst in der 90. Minute, als Lukas Schmidt das 2:0 gelang. Auf den Aufstieg schielt Brand nicht mehr so recht. „Geiselbullach und Weßling sind die beiden stärksten Mannschaften“, befand er. Da wird es in den ausstehenden sechs Begegnungen fast unmöglich für den TSV, die acht Punkte Rückstand aufzuholen.

FC Puchheim – SV Inning 2:3 (1:1) Tore: 1:0 Lutz (29.), 1:1 Schnepper (32.), 1:2 Frickenstein (46.), 2:2 Lutz (71./FE), 2:3 Baumgartner (90.+2)

„Ich hoffe, es geht so weiter“, sagte Peter Rothamel nach dem Sieg in Puchheim. Den jüngsten Trend seiner Elf führt sich Innings Abteilungsleiter gerne zu Gemüte. „Die Mannschaftsleistung wird von Spiel zu Spiel besser.“ Beim FCP bestach sein Team vor allem durch Willensstärke. Zwei Minuten waren in der Nachspielzeit schon abgelaufen, als Christian Baumgartner einen Freistoß von Martin Pangerl mit dem Kopf zum entscheidenden 3:2 in die Maschen verlängerte. „Der Sieg war hochverdient“, so Rothamel. Dass sie bis zum Schluss fleißig schuften mussten, hatten sich die Inninger selbst zuzuschreiben. „Wir hatten die besseren Chancen“, stellte der Sportchef fest. Aber die meisten davon vergeigte der SVI.

So war das Erstaunen groß, als die Hausherren praktisch aus dem Nichts zum 1:0 durch Jannik Lutz kamen. Leonard Schnepper, der ein überragendes Spiel ablieferte, glich kurze Zeit später aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch Lukas Frickenstein in Führung, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte. Xaver Scheidl hatte ihn zuvor in Szene gesetzt. Der Ausgleich durch Lutz per Foulelfmeter war für Rothamel zweifelhaft. Doch darüber musste nicht diskutiert werden, weil Baumgartner das letzte Wort hatte.

SV Germering – TSV Oberalting-S. 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Kasper (60.), 0:2 Tekeli (67.)

Aufatmen beim TSV Oberalting: Nach vier Pleiten in diesem Jahr beendete der ehemalige Tabellenführer endlich seine schwarze Serie. Mit Ruhm bekleckerten sich die Seefelder aber nicht. Eine Niederlage beim Tabellenletzten der Kreisklasse 1, der in nun 21 Spielen noch keinen Sieg feiern durfte, wäre des Guten aber wirklich zu viel gewesen.

Mehr als eine Halbzeit lang sah es sogar danach aus, als könnte der designierte Absteiger der Mannschaft von Trainer Thomas Dötsch ein Unentschieden abringen. Insgesamt 60 Minuten hielt die Germeringer Abwehr den Angriffen des Favoriten stand. Erst nach einer Stunde erzielte Patrick Kasper das erlösende 1:0. Sieben Minuten später machte Murat Tekeli den Deckel drauf und sorgte dafür, dass die Schlussphase relativ entspannt verlief.

SC Weßling – TSV Geiselbullach 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Wächter (63.)

Christian Feicht verkündete die frohe Nachricht mit großer Freude: „Jetzt sind wir Tabellenführer“, sagte der Weßlinger Trainer nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Geiselbullach. Der Coach kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Zum einen war da das Publikum, das für eine Atmosphäre wie bei einem Aufstiegsspiel sorgte. Die Weßlinger Handballer hatten auf einem Wagen Position bezogen und feuerten ihre Kollegen aus der Fußballabteilung nach Kräften an. Und dann waren da die Kicker selbst, die einfach über sich hinauswuchsen und dem bisherigen Tabellenführer einen Kampf auf Biegen und Brechen lieferten. „Starke Leistung, starker Gegner“, lobte Feicht. „Das war echt Fußball.“

Zwar litten beide Kontrahenten darunter, dass ihnen einige ihrer Stammkräfte wegen Verletzungen oder Erkrankungen fehlten, doch das spielte keine Rolle, weil die Intensität so noch um einiges höher war. „Ich habe sie bis in die Haarspitzen motiviert“, sagte der SCW-Trainer. „Geschlossenheit und unbedingten Willen“ nannte er deshalb als die entscheidenden Kriterien, um sich am Ende gegen einen exzellenten Gegner durchzusetzen. Das Tor des Tages markierte Robin Wächter nach einer guten Stunde, als er eine Freistoßflanke von Benedikt Huber eindrückte. Es war ein Treffer, der den Weßlingern neuen Mut einflößte für die nächste schwere Aufgabe am kommenden Freitag beim Derby in Oberalting. „Wir freuen uns schon darauf“, so Feicht.

TSV Alling – Gautinger SC 3:2 (2:1) Tore: 0:1 M. Rindermann (9.), 1:1, 2:1, 3:1 Grolik (15., 45., 74.), 3:2 Meyer (90./FE)

Es wird langsam ungemütlich für die Gautinger Kicker. Nach der 2:3-Niederlage (1:2) im Abstiegsduell in Alling rutscht der GSC erstmals in dieser Saison auf den Relegationsplatz. Es war bereits die fünfte Pleite in Serie, die die Würmtaler in diesem Jahr kassierten. „Die Tendenz ist nicht gut bei uns“, sagte Uwe Lehner. Auszusetzen hatte der Coach nur wenig an der Vorstellung seiner Mannschaft. In den ersten 25 Minuten trumpften seine Fußballer so brillant auf wie selten in dieser Saison. „Es war ein richtig starker Auftritt“, lobte er. Allerdings verpasste es seine Mannschaft, nach der Führung durch Moritz Rindermann weitere Treffer nachzulegen.

Als dann die Allinger aus einem Gautinger Fehler im Spielaufbau eiskalt Kapital schlugen und durch Maximilian Grolik egalisierten, riss der Faden. „Ich weiß nicht, aber es macht etwas mit uns“, sagte Lehner über den Gegentreffer. Die Ordnung war dahin. Kurz vor der Pause stellte Grolik auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Würmtaler noch einmal alles, doch fehlte ihren Aktionen die letzte Konsequenz. Mit seinem dritten Treffer machte es ihnen Allings Angreifer dann noch schwerer. Lehner haderte zwischenzeitlich damit, dass der Schiedsrichter nach einem Einsteigen des Allinger Keepers gegen Rindermann nicht auf Foul entschied. Als er in der 90. Minute dann doch einen Strafstoß verhängte, den Dennis Meyer verwandelte, half das nichts mehr. Lehner: „Das Quäntchen Glück hätte uns gutgetan.“ (Christian Heinrich)