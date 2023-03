Weßling gewinnt beim Erling – Münsing unterliegt Höhenrain – Zweimal Gelb-Rot für Dießen

Voller Einsatz von Erlings Kapitän Stefan Wohlmuth – am Ende ohne Ertrag: Christian Steffen und der SC Weßling gewannen das Vorbereitungsderby 4:2. Foto: Andrea jaksch © Andrea jaksch

Der SC Weßling kann beim TSV Erling-Andechs einen eindeutigen Sieg einfahren. Allerdings erst in der zweiten Hälfte nahm die Torserie des Spiels Fahrt auf.

Erling – „Wir fühlen uns in Erling immer wohl“, sagte Weßlings Abteilungsleiter Martin Jakob nach dem Testspielerfolg am Sonntag. In den vergangenen Wochen trainierte der Kreisligist regelmäßig auf dem Kunstrasen im Klosterort. „Von Heimvorteil für uns kann man da nicht mehr sprechen“, stellte der Sportliche Leiter des TSV, Thomas Wandinger, fest. Dennoch bot der Außenseiter dem spielerisch überlegenen Favoriten lange Paroli und hielt zur Pause das 0:0. „Wir hatten die Mehrzahl an Chancen, aber Erling war immer gefährlich“, lobte Jakob.

Nach der Pause fielen endlich Tore in dem flotten Vorbereitungsspiel. Gabriel Haberger legte für Luis März-Vorisek auf, und dieser traf für den SCW (48.). Nach einem Foul entschied die gute Schiedsrichterin Ariane Fichtl auf Elfmeter – Jakob Brugger erhöhte auf 2:0 (58.). Henrik Eberle legte nach Freistoßflanke nur drei Minuten später das 3:0 nach. Jakob Sontheim erzielte postwendend das 1:3, ehe Yannick Neurath Erlings Keeper Mathias Gayk per Freistoß überwand (74.). Den Schlusspunkt setzte Erlings Kapitän Stefan Wohlmuth mit einem Traumschuss mit dem Außenrist ins Kreuzeck (88.). „Es war auf jeden Fall ein Fortschritt im Vergleich zum letzten Spiel“, befand Wandinger. Schwer wiegt jedoch die langwierige Oberschenkelverletzung von Abwehrchef Martin Erras. Wandinger: „Er fehlt uns schon sehr.“

In der ersten Hälfte kann der SV Münsing die Führung des FSV Höhenrain ausgleichen. Dann geht es bergab

20 Minuten lang wurden die Münsinger ihrer Favoritenrolle im Derby gerecht. „Da hatten wir große Mühe“, bekannte Höhenrains Trainer Klaus Heller. Der abstiegsbedrohte Kreisklassist überstand diese Phase jedoch ohne Gegentor. Fünf Minuten vor der Pause gelang Max Feirer dann sogar das 1:0 für die Gastgeber. Die Führung hatte jedoch nur kurz bestand, den eine Klasse höher spielenden Münsingern gelang postwendend der Ausgleich.

Nach der Pause scheiterte Andreas Mühr zunächst vom Elfmeterpunkt, er schoss den Strafstoß am Tor vorbei. Kurz danach war der FSV-Angreifer jedoch entscheidend am 2:1 durch erneut Feirer beteiligt (72.). Den Schlusspunkt setzte Johannes Ostermeier, der in der letzten Minute auf 3:1 erhöhte. „Man darf den Sieg sicher nicht überbewerten. Aber wir sind auf einem guten Weg“, resümierte Coach Heller.

Der MTV Dießen unterliegt dem SV Adelshofen. In Unterzahl konnten sie dem Gegner nicht stand halten

Eine überraschende Niederlage mussten die Dießener bei A-Klassist Adelshofen einstecken. „Der Gegner war gut und könnte auch mindestens eine Liga höher mithalten“, kommentierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem 0:2. Beide Mannschaften verbuchten ihre starken Phasen, ehe Dießens Christian Rid innerhalb weniger Augenblicke zweimal Gelb sah und somit vom Platz musste (40.).

In Unterzahl verteidigten die Gäste lange gut, ehe ein Elfmeter den SVA auf die Siegerstraße brachte (80.). Vier Minuten später legten die Hausherren ein weiteres Tor nach. Dießens Raphael Anklam verabschiedete sich auch noch mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig. „Das in Unterzahl Spielen war eine gute Übung für die Punktspiele, auch wenn wir natürlich hoffen, dass das nicht allzu oft vorkommt“, sagte Ropers. toh