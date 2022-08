„Es ist einfach unglaublich“: Lapuh schimpft auf den Verband - Problem trifft viele Vereine

Milan Lapuh: Sieht den Saisonstart im August kritisch. © SC Weßling

Der SC Weßling startet stark ersatzgeschwächt in die Saison. Trainer Lapuh versteht nicht, warum die Spielzeit immer noch mitten in der Ferienzeit beginnt.

Weßling – Das spannende Meisterrennen zwischen dem SC Weßling und dem TSV Geiselbullach war in der vergangenen Saison das Duell, das die Spielzeit der Kreisklasse 1 prägte. Am Ende hatte der TSV knapp die Nase vorne, doch auch die Weßlinger zogen noch über die Relegation nach. Beim Wiedersehen am Samstag hatten die Geiselbullacher klar das Sagen und setzten ihren Siegeszug in der Kreisliga mit einem 4:0 (1:0)-Heimerfolg fort. „Unter diesen Umständen haben wir uns aber teuer verkauft“, kommentierte SCW-Coach Milan Lapuh, der mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatte.

„Ich bin froh, dass das Wochenende rum ist“, bekannte er. Einem Verlegungswunsch waren die Gastgeber nicht nachgekommen. „Das war verständlich, sie haben demnächst noch das eine oder andere Spiel unter der Woche. Zudem steht die Wiesn-Zeit vor der Tür“, teilte Lapuh mit. Sein Zorn richtete sich vielmehr in Richtung der Funktionäre des Bayerischen Fußball-Verbands. „Es ist einfach unglaublich, dass wir mit der Saison immer noch Anfang August mitten in den Sommerferien starten müssen. Darunter haben so viele Vereine zu leiden, doch anscheinend traut sich fast niemand was zu sagen“, schimpfte Lapuh.

Er musste am Samstag kräftig improvisieren. So stand Benedikt Wunderl in der Anfangself, obwohl er als Landwirt stark beschäftigt ist und zuletzt nicht trainieren konnte. In der vergangenen Saison spielte der Offensivakteur lediglich einmal in der ersten Mannschaft. Unter diesen Umständen war es nur zu verständlich, dass die Gäste von Anfang an um Schadensbegrenzung bemüht waren. „Das ist uns in der ersten Halbzeit auch gut gelungen“, sagte Lapuh. Nur einmal schlug es im Tor des gut haltenden Debütanten Luka Eberle ein. Nach einem Freistoß auf den langen Pfosten war Michael Ponnath erfolgreich (23.). „Das war stark gemacht und kaum zu verteidigen“, konstatierte Lapuh.

In der zweiten Hälfte dauerte es keine vier Minuten, da erhöhten die Gastgeber vorentscheidend. Sie gewannen einen wichtigen Zweikampf im Mittelfeld und legten in der Folge das 2:0 durch Christoph Kunz nach. „Sie haben uns vorgemacht, wie man die Zweikämpfe in der Kreisliga führt. Mit der Einstellung meiner Mannschaft war ich aber dennoch zufrieden“, sagte Lapuh. Daran änderten auch die Tore drei und vier durch Geiselbullachs Torjäger Lukas Bründl nichts. „Wenn die so weitermachen, sind sie ein ganz heißer Kandidat auf einen Durchmarsch in die Bezirksliga“, konstatierte Lapuh. (toh)

TSV Geiselbullach – SC Weßling 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Ponnath (23.), 2:0 Kunz (49.), 3:0 Bründl (69.), 4:0 Bründl (74.)