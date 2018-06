SC Weßling: Volles Vertrauen für Schober

Coach bleibt - egal in welcher Liga

von Christian Heinrich schließen

Ihren Gegner haben die Fußballer des SC Weßling bereits fest im Blick: In der nächsten Woche treffen sie in der Relegation wohl auf den FC Landsberied, der in der Tabelle der A-Klasse 1 momentan an zweiter Stelle liegt, am letzten Spieltag aber noch die theoretische Chance hat, Spitzenreiter TSV Türkenfeld einzuholen.

Weßling –Aber egal, gegen welche Mannschaft der Sportclub ins direkte Duell muss, und egal, ob es am Ende der Abstieg oder Verbleib in der Kreisklasse sein wird, die Trainerfrage hat der SCW schon längst beantwortet: Florian Schober wird auch im nächsten Jahr die Geschicke in Weßling leiten.

„Er hat einen verdammt guten Job gemacht“, lobt Christian Thorenz den Coach, der im vergangenen Sommer beim Sportclub anheuerte. Der Sportliche Leiter lässt sich von der aktuellen Bilanz des Teams nicht blenden. Die Saison in der Kreisklasse wird Schober nur auf Platz elf und damit als Viertletzter abschließen. In der Winterpause residierten die Weßlinger noch auf Rang fünf, doch dann folgte eine schwarze Serie mit nur zehn von 36 möglichen Punkten aus den vergangenen zwölf Spielen. Woanders wären sie wohl angesichts der Misere in blinden Aktionismus verfallen und hätten zu den branchenüblichen Mitteln gegriffen. Die Verantwortlichen in Weßling ehrt jedoch, dass sie stets ruhig blieben und nüchtern und sachlich betrachteten, was mit ihrer Mannschaft geschah.

Als Ursache des Niedergangs wurde das Verletzungspech ausgemacht, das etliche Spieler heimsuchte. So konnte Schober keine zwei Spieltage in Folge mit derselben Aufstellung bestreiten. Zuletzt erwischte es die Leistungsträger Robin Wächter (Leiste) und Thomas Hausmann (Oberschenkel). „Wie in dieser Form gab es das bei uns noch nie“, so Thorenz. Allerdings stellte er auch fest, dass sich die Mannschaft so geschlossen wie selten präsentierte. Im Training zogen die Kicker immer fleißig mit und glänzten mit hohen Anwesenheitswerten. Diese Einstellung übertrug sich auf die Spiele. „Die haben immer alles gegeben“, sagt Thorenz.

Was ihn vor allem beeindruckte, war die Art und Weise, wie Schober mit seiner Elf umging. Nach den Begegnungen versammelte der Trainer seine Spieler um sich und sprach ihnen Mut und neues Zutrauen zu. Und dann analysierte er nicht alleine, sondern mit ihnen gemeinsam das Geschehen. „Auch so etwas hatten wir noch nie“, meint Thorenz. Kein Wunder, dass die Mannschaft geschlossen für eine Vertragsverlängerung mit Schober plädierte. „Die Jungs sind hoch zufrieden mit ihm“, sagt Thorenz.

Der Trainer nahm die Huldigungen gerne entgegen. „So lange ich helfen kann, bin ich dabei“, sagt er. Er sieht seine Aufgabe als Dienst für das Team und den Verein und verlängerte gerne. Weil Schober aber ein bescheidener Zeitgenosse ist und sich auf seine Arbeit als Fußballlehrer nicht allzu viel einbildet, rückt er lieber andere und ihre Leistungen ins Licht. „Der Trainer der zweiten Mannschaft macht einen super Job“, lobt er Alfons Hauser, der es heuer genauso schwer hatte wie er selbst. Da die Reserve die personellen Lücken bei der Ersten auffüllen musste, landete sie auf dem letzten Tabellenplatz in der A-Klasse 2 und steigt konsequenterweise ab. Aber auch hier präsentierten sich die Weßlinger als faire Sportsmänner: Obwohl die personelle Not groß ist, sagte die Reserve bisher noch kein einziges Spiel ab. Wenn sich wahre Größe vor allem in der Niederlage zeigt, dann verdient sich der Sportclub in dieser Hinsicht heuer einen Spitzenplatz.