SC Weßling vor dem Tor zu unclever – Pöcking kriegt Packung von Eichenau

Bereits nach einer Viertelstunde traf Luis März-Vorisek (l.) für den SC Weßling zum 1:0; am Ende musste sich der Sportclub aber mit einem 2:2 zufrieden geben, weil er zu viele Chancen ungenutzt ließ. Foto: Andrea Jaksch

KREISLIGA 3

Von Christian Heinrich

Der SC Weßling und der TSV Geiselbullach haben sich in der Kreisliga 3 unentschieden getrennt. Pöcking-Possenhofen kassierte sechs Treffer gegen Eichenau.

SC Weßling – TSV Geiselbullach 2:2 (2:1)

Milan Lapuh war schon auf dem Weg an die Adria und in den schönsten Urlaubsträumen, als er er noch einmal in den Alltag zurückgerufen wurde. Ohne die Stellungnahme des Weßlinger Trainers zum 2:2 (2:1)-Unentschieden gegen den TSV Geiselbullach ging es natürlich nicht. Weil der Süden mit jedem gefahrenen Kilometer immer näher rückte, war die Laune des Übungsleiters natürlich glänzend.

„Ich bin total happy“, verkündete er. Mit vier Punkten geht der Sportclub aus dem Auftaktprogramm gegen Maisach und Geiselbullach. „Echt gut“, betonte der Coach. Es hätten leicht auch sechs Punkte sein können, wenn seine Mannschaft all die hochkarätigen Chancen am Schopf gepackt hätte, die sich ihr in der zweiten Halbzeit geboten haben. „Wir machen das 3:1, 4:1, 5:1 nicht“, ärgerte sich Lapuh über den verpassten Dreier und zog folgendes Fazit: „Wir müssen viel cleverer werden.“

Während der gesamten Partie bot sich den Weßlingern immer wieder die Möglichkeit, das Geschehen in die eigene Richtung zu zwingen. Bereits nach einer Viertelstunde besorgte Luis März-Vorisek die beruhigende Führung. Es dauerte jedoch nicht lange, da konnte der TSV egalisieren. Während sich die Platzherren noch darüber echauffierten, dass der Schiedsrichter einen Ball, den sie im Aus gesehen haben wollten, einfach für gut gab, schalteten die Gäste blitzschnell und markierten durch Christopher Reitz den Ausgleich.

Danach schien das Spielglück wieder auf die Seite der Weßlinger zurückspringen zu wollen. Jannik Schröder konnte einen Konter von März-Vorisek nur dadurch stoppen, dass er ihn regelwidrig am Trikot zog. Weil Schröder letzter Mann war, durfte er als erster zum Duschen, was bei hochsommerlichen Temperaturen sicherlich nicht zu verachten war.

Henrik Eberle nutzte die nummerische Überlegenheit in der Nachspielzeit der ersten Hälfte prompt zum 2:1 aus. Mehr Kapital schlugen die Weßlinger nicht daraus. Und so kam es, wie man es schon befürchten konnte. Eine missglückte Aktion von Jonas Koller im Strafraum sanktionierte der Referee mit einem Strafstoß. „Total sinnlos“, maulte Lapuh. Dominik Dierich ließ sich die Chance nicht entgehen.

Tore: 1:0 März-Vorisek (16.), 1:1 Reitz (23.), 2:1 Eberle (45.+6), 2:2 Dierich (90.+3/FE) – Rote Karte: Schröder/Geiselbullach (35., Notbremse)

SC Pöcking-P. – FC Eichenau 0:6 (0:3)

Vielleicht hatte Peter Kaltenecker das Unheil schon kommen sehen. Der Vertretungs-Trainer des SC Pöcking hatte sich für den Sonntagnachmittag frei genommen und es sich beim Baden am Starnberger See gut gehen lassen. Derweil durfte Co-Trainer Markus Schulz für die Partie gegen den FC Eichenau den Aufgabenbereich von Chefcoach Simon Gebhard übernehmen, der momentan im Urlaub weilt. Herausgekommen ist eine 0:6 (0:3)-Pleite gegen den FC Eichenau, der den Fehlstart des Sportclubs perfekt machte.

„Gott sei Dank kann ich nichts dazu sagen“, sagte Kaltenecker, der offenbar die richtige Entscheidung getroffen hatte. Allerdings war auch Schulz für eine Auskunft nicht zu erreichen. Und weil auch Vorstand Ismail Yilmaz dem Geschehen im Sportpark fern geblieben war, gab es niemanden, der das Debakel kommentieren konnte. Aber auch ohne die gewichtigen Worte der Verantwortlichen war klar, dass sich die Pöckinger den Auftakt so nicht vorgestellt haben konnten.

Vor einer Woche handelte sich die Mannschaft eine knappe 2:3-Niederlage gegen die Reserve des TSV Gilching ein, nun wurde sie kräftig abgewatscht. Allerdings verkaufte sie sich in der ersten halben Stunde noch achtbar. Erst als Jonas Kalchner die Gäste mit 1:0 in Führung brachte, verloren die Platzherren die Ordnung. Zehn Minuten später folgte das 0:2 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Nico Stotz, dem Kalchner kurze Zeit später seinen zweiten Treffer folgen ließ.

Als Schiedsrichter Martin Hatzelmann zur Pause bat, war die Partie für Pöcking bereits gelaufen. Eine knappe Viertelstunde lang nahmen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel noch einmal ihren ganzen Mut zusammen. Das Aufbäumen endete, als Richard Jackes mit dem 0:4 endgültig den Deckel drauf machte. Wenig später besorgte Narin Jonjic noch das 0:5. Das halbe Dutzend machte erneut Jackes voll. Bei diesem Ergebnis beließen es die Eichenauer, obwohl noch eine Viertelstunde zu spielen war. (hch)

Tore: 0:1 Kalchner (30.), 0:2 Stotz (40./FE), 0:3 Kalchner (42.), 0:4 Jackes (63.), 0:5 Jonjic (68.), 0:6 Jackes (74.)