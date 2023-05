„Konnten offensiv und befreit aufspielen“ – Torspektakel bei SC Wörthsee gegen Gröbenzell II

Von: Kilian Drexl

Teilen

Josef Wittenberger Trainer © Sc Wörthsee

Wörthsees Coach Josef Wittenberger sah bei bestem Fußballwetter einen torreichen Schlagabtausch seiner Mannschaft gegen den 1. SC Gröbenzell.

SC Wörthsee – Gröbenzell II 3:3 (1:2) Tore: 0:1 Lugmayr (18.), 1:1 Schuler (29.), 1:2 Peters (32.), 2:2 P. Liedtke (66.), 2:3 Tristl (84.), 3:3 Hauser (88./FE)

„Man hat schon gemerkt, dass es bei beiden um nichts mehr geht. Deshalb konnten wir aber auch offensiv und befreit aufspielen“, fasste der Übungsleiter zusammen. Wörthsee hatte von Beginn an mehr Spielanteile, geriet im ersten Durchgang aber in Rückstand. Ein Distanzschuss von Benedikt Lugmayr fand mithilfe des unebenen Geläufs den Weg ins Tor. Nachdem Marc Schuler zwischenzeitlich ausgeglichen hatte, stellte Marco Peter Gröbenzells Pausenführung her. Nach dem Seitenwechsel drückte Wörthsee auf den erneuten Ausgleich und belohnte sich in Person von Philipp Liedtke. Allerdings geriet der SC immer wieder nach schnellen Kontern der Gäste in Bedrängnis. „Da standen wir hinten oft nicht sattelfest und haben ihnen zu viel Platz gelassen“, analysierte Wittenberger. Nach diesem Muster gelang Luca Tristl auch der dritte Gröbenzeller Treffer. Niclas Hauser hatte aber das letzte Wort und verwandelte für den SC Wörthsee kurz vor Schluss einen Foulelfmeter zum Endstand. (kd)