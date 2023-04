„Stolz auf die Mannschaft“ – Wörthsee mit starker zweiter Halbzeit

Von: Kilian Drexl

Josef Wittenberger Trainer © Sc Wörthsee

Nachdem der SC Wörthsee in der ersten Hälfte stark unter Druck geriet, steigerte sich die Mannschaft von Josef Wittenberger im zweiten Durchgang.

„Wir haben dem Gegner heute wieder gut Paroli geboten. Das Trainerteam ist heute sehr stolz auf seine Mannschaft“, lobte Wörthsees Übungsleiter Josef Wittenberger sein junges Team nach dem 1:1 gegen den SC Malching. In den ersten 20 Minuten übten die routinierten Malchinger extremen Druck auf Wörthsees Defensive aus und kamen schon in der vierten Spielminute zum Torerfolg. Florian Lang wurde an der Strafraumgrenze nicht aggressiv genug attackiert und schweißte den Ball zur Gästeführung in die Maschen. Malching hatte bis zur Pause deutlich mehr Spielanteile, doch die Hausherren kamen wacher aus der Kabine. Phillip Liedtke vollendete kurz nach Wiederanpfiff einen schönen Spielzug der Wörthseer und sorgte für den Ausgleich. „Wir haben in der Halbzeit darauf hingewiesen, was wir verändern müssen. Konditionell waren wir den alten Hasen dann auch überlegen“, sagte Wittenberger. Der SC Wörthsee war dem Siegtreffer in der Schlussphase näher. Malchings Torwart Stefan Baumann parierte aber überragend gegen Liedtke und wendete Malchings Niederlage ab. (kd)