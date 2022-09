SC Wörthsee erobert im Derby die Tabellenspitze: Weßling II mit 0:2 gut bedient

Teilen

Ist froh, dass die Partie gegen Weßling nur 0:2 endete: Weßlings Trainer Christian Steffen. © SC Weßling

Das Derby zwischen dem SC Wörthsee und dem SC Weßling II war von Beginn an eine klare Angelegenheit. Mit 2:0 gewannen die Wörthseer das Nachbarschaftsduell und grüßen damit nun von der Tabellenspitze der A-Klasse 4.

Wörthsee - „Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, der aufgrund einer schwachen Auswertung der sich bietenden Chancen noch höher hätte ausfallen können“, sagte Coach Josef Wittenberger. Aber nur Niclas Hauser (10.) Luis Schmid (20.) brachten den Ball im Wörthseer Kasten unter. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, und so war das bisher die schwächste Leistung meiner Mannschaft“, sagte Weßlings Spielertrainer Christian Steffen. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit nicht eine echte Torchance, weswegen sie mit dem 2:0-Pausenstand noch gut bedient waren. In Durchgang zwei stand Weßling etwas kompakter, weswegen die Gastgeber zu weniger Chancen kamen. Der Sieg war jedoch nie gefährdet. „Das Spiel hätte eigentlich höher ausgehen müssen“, meinte Weßlings Christian Steffen. (tao)