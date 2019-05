Torregen in Puchheim! SC Wörthsee trifft dreimal und gewinnt dennoch nicht

Ethnikos Puchheim ärgert abstiegsgefährdete Wörthseer spät

Noch ist der Klassenerhalt nicht sicher für den SC Wörthsee. Gegen Ethnikos Puchheim konnte man das Spiel zwischendurch drehen, fuhr aber dennoch keinen Sieg ein.

In der ersten Halbzeit zweifelte man noch daran, ob der Sportclub den Klassenerhalt sichern könne. Ethnikos dominierte zunächst deutlich und ging auch verdient mit 1:0 in Führung. „Wir haben uns sehr schwergetan, ins Spiel zu kommen“, sagte SCW-Trainer Michael Weidinger, „erst nach der Pause sind wir zu unseren Chancen gekommen.“ Trotzdem gelang dem SCW kein Treffer, stattdessen geriet er 13 Minuten vor Abpfiff mit einem weiteren Tor mit 0:2 in Rückstand. Anschließend gab es jedoch kein Halten mehr: Die abstiegsgefährdeten Wörthseer drehten in nur fünf Minuten die Partie komplett. Niclas Hauser, David Kirchmeier und Tobias Bartelmus sorgten für die 3:2-Führung. Für Weidinger ist das Thema Abstieg damit so gut wie erledigt: „Ich denke, wir sind zu 99 Prozent durch. Es muss schon sehr viel schiefgehen, damit wir am Ende unten landen.“ Daran änderte auch der späte Ausgleich von Puchheim nichts mehr. Nächste Woche geht es für den Sportclub zu Hause gegen Meister SC Olching II. „Wir werden natürlich alles geben“, versicherte Weidinger, „vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“

Text: fas

Ethnikos Puchheim – SC Wörthsee 3:3 (1:0)

Tore: 1:0 Öksüz (42.), 2:0 Uzun (77.), 2:1 Hauser (78.), 2:2 Kirchmeier (79.), 2:3 Bartelmus (83.), 3:3 Öksüz (90.)

Bes. Vorkommnisse: Ethnikos-Tor wird wegen Abseits aberkannt (69.) – SCW-Tor wird wegen Abseits aberkannt (73.)