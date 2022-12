Mangelware Schiedsrichter: Neulingskurs der Gruppe Ammersee-Fürstenfeldbruck bietet Lehrgang an

Ohne Schiri geht es nicht: Die SRG Ammersee-FFB biete ab Januar einen Lehrgang für Neulinge an. Foto: srg Ammersee-FFB © srg Ammersee-FFB

Landkreis – Viele Vereine hatten in der laufenden Saison schon die Situation, dass zu einem Punktspiel kein Schiedsrichter zur Verfügung stand.

Überall fehlen Unparteiische, die Schiedsrichtergruppe (SRG) Ammersee-FFB startet deshalb im Januar 2023 einen Neulingskurs. Die Zahl der aktiven Referees geht kontinuierlich zurück, immer mehr Spiele können nicht besetzt werden. „Wir sind dringend auf Nachwuchskräfte angewiesen, wobei es sich dabei nicht grundsätzlich nur um junge Leute handeln muss“, erklärt Christian Erdle, Obmann der SRG Ammersee-FFB, „die Lehrgänge sind genauso offen für ältere Erwachsene, zum Beispiel für Ehemalige, die ihre aktive Laufbahn beendet haben.“ Ohne die Unterstützung in den Vereinen funktioniere die Nachwuchsgewinnung nicht. Hier sei noch viel mehr direkte Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wieder mehr Kandidatinnen und Kandidaten ihre Schiedsrichter-Ausbildung absolvieren und Spiele leiten, so Erdle.

Die nächste Chance bietet sich mit dem Neulingskurs 2023. Nur fünf Abende plus ein Prüfungstermin umfasst dieser Lehrgang. Die Termine: 25., 27. Januar, 1., 3. und 8. Februar – dazu der Prüfungsabend am Freitag, 10. Februar. Alle Veranstaltungen finden im Gasthaus Hartl in Türkenfeld statt. Die Ausbildung unter der Leitung des Gruppenlehrwarts Wolfgang Klotz übernehmen aktive Schiedsrichter, die in höheren Ligen (Regionalliga, Bayernliga, Landesliga) pfeifen. Bei ihren späteren Einsätzen nach der Prüfung werden die Nachwuchs-Schiris durch Betreuer der SRG Ammersee-FFB unterstützt und gefördert. Weitere Informationen und Anmeldung zum Neulingskurs 2023 bei Christian Erdle (E-Mail: chr.erdle@gmail.com). (mib)