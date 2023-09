„Unsere Kabinen-Playlist“: Schlager und Motivationssongs sind bei TSV Herrsching tabu

Bei Siegen wird gefeiert – und Musik gehört. Nach Niederlagen ist es in der TSV-Kabine in aller Regel still. Foto: TSV © TSV

Zur Motivation, beim Feiern oder zur Frustbewältigung – Musik und Sport gehören zusammen. Doch was läuft bei den Fußballern des TSV Herrsching in der Kabine?

Herrsching – Die Fußballer des TSV Herrsching haben in dieser Saison viel vor. Ziel in der aktuell laufenden Herbstrunde ist das Erreichen eines der ersten drei Plätze und damit der Einzug in die Aufstiegsrunde. Zusätzlich anstacheln durch extra Motivationsmusik muss sich der A-Klassist laut Kapitän Michael Bachhuber daher nicht. Ohne Musik geht es aber freilich auch am Ammersee-Ostufer nicht.

Im Rahmen der Serie „Unsere Kabinen-Playlist“ gibt Bachhuber einen kleinen Einblick in das Kabinenleben des TSV.

Wer ist bei euch für die Auswahl der Musik zuständig?

Roko Pelaic.

Wie wird entschieden, was auf der Playlist landet?

Das entscheidet Roko als DJ, und Wünsche werden mit aufgenommen.

TSV Herrsching: Nach Niederlagen meist Stille in der Kabine

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist fehlen?

„Stormzy“, das ist ein britischer Rapper.

Und was darf auf keinen Fall auf der Playlist sein?

Irgendwelche deutschen Pop-Schlager-Songs und Motivationsmusik – weil man sollte sowieso motiviert sein, wenn man zum Spiel kommt.

Welche Musik-Genres werden bevorzugt?

Rap/Hip-Hop.

Gibt’s die Musik nur bei Heimspielen oder auch auswärts?

Die gibt es bei Heim- und Auswärtsspielen.

Werden bei Siegen und Niederlagen die gleichen Songs gespielt?

Bei Siegen läuft die normale Playlist, und bei Niederlagen herrscht meistens eh nur Stille.

Laut mitsingen oder nur anhören – wie läuft das bei euch?

Nur anhören. (Thomas Okon)