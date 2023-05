„Mehr als nur Sport“: Emotionales Wochenende in Gilching – Schmidt und Rodenwald sagen Servus

Heimfluch beendet

Von Tobias Huber schließen

Die Saison scheint für den TSV Gilching-Argelsried ein versöhnliches Ende zu nehmen. Am Samstag brachen die Landesliga-Fußballer im letzten Versuch der Saison den Heimfluch und bezwangen den Tabellenvorletzten TSV Gersthofen klar mit 3:0 (1:0).

Gilching – Peter Schmidt genoss die Ruhe im Kreise seiner Familie. Während nebenan noch das Spiel der zweiten Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried gegen den TSV Alling lief, war der scheidende Trainer im Biergarten der Sportsbar bereits im Entspannungsmodus. „Natürlich war es emotional, aber es war ja nicht mein erster Abschied“, sagte Schmidt.

Dass sein Team zuvor das letzte Heimspiel der Runde gegen den TSV Gersthofen letztlich souverän mit 3:0 (1:0) gewonnen hatte, freute ihn aber doch. „Mit einem Sieg lässt es sich leichter feiern“, stellte er fest. Zudem war es der erste Dreier vor heimischer Kulisse seit Mitte Oktober.

Landesliga Südwest: TSV Gilching-Argelsried – TSV Gersthofen 3:0 (1:0)

Doch nicht nur für den Coach war es ein besonderer Tag. In der 47. Minute bildeten die Spieler des TSV ein Spalier für Christian Rodenwald. Nach 417 Partien, darunter seit 2017 143 für Gilching in der Landesliga, hieß es für den Abwehrstrategen Abschied nehmen. „Fußball ist mehr als nur der Sport an sich. Ich habe so viele Freunde gefunden und auch meine Freundin über den Sport kennengelernt“, sagte der 34-Jährige. Doch der Körper sende klare Signale. „Dann ist es auch Zeit, Schluss zu machen“, stellte er fest.

Der in Gilching lebende Rodenwald wird dem Verein aber als Aktiver in der Senioren-Mannschaft erhalten bleiben. „Vielleicht werde ich auch mal eine andere Aufgabe übernehmen. Es ist einfach ein besonderer Verein“, sagte Rodenwald. Er war auch mitverantwortlich dafür gewesen, dass gestandene Spieler wie Marcel Ebeling oder Fabian Leutenecker den Weg an die Talhofstraße fanden.

„Ich hoffe, der Verein setzt seinen Weg fort und verbessert noch ein paar Rahmenbedingungen. Dann ist auch der Aufstieg in die Bayernliga mal drin“, urteilte er. Rodenwald, der zum Abschied wie Schmidt ein eingerahmtes Trikot erhielt, wird dies zukünftig von Außen verfolgen.

TSV Gilching-Argelsried kann durch Sieg beim VfL Kaufering einstelligen Tabellenplatz sichern

Auch der auf eigenen Wunsch zurückgetretene Trainer wird den TSV nicht aus den Augen lassen. „Zunächst werde ich mich aber zurückhalten. Der neue Trainer soll in Ruhe arbeiten“, verkündete Schmidt. Am Mittwoch (18.30 Uhr) wird er aber noch an der Seitenlinie stehen, wenn der TSV zur Neuauflage der wegen Gewitters kurz vor Schluss abgebrochenen Partie beim VfL Kaufering antritt. Dort könnten die Gilchinger mit dem dritten Sieg in Folge den einstelligen Tabellenplatz absichern. „Dann hätten wir das von mir vorgegebene Ziel doch noch erreicht“, sagte Schmidt.

Das 3:0 vom Samstag, bei dem Amine Benouachkou mit seinem ersten Tor für den TSV per Kopf nach einer Ecke den frühen Dosenöffner besorgte, spülte seine Elf bis auf Platz sechs der Tabelle. Plator Doqaj per Abstauber und Torjäger Ebeling hatten mit einem schönen Solo den gelungenen Samstag abgerundet. Und am Samstag geht es dann noch zum TSV Weißenburg.

TSV Gilching: Suck - Meißner, Brand, Häusler, Rodenwald (47. Kuhn), Ebeling, Benouachkou (56. Ralic), Fauth (56. Saibou), Freinecker (56. Karl), Engelhardt (71. Hölzl), Doqaj

TSV Gersthofen: Gordy - M. Hildmann (76. Schenk), Halilovic (74. Lippe), Meilinger (62. Kine), Yavus, Miller (66. Secgin), T. Hildmann, Tjarks, Balder, Bakar (40. Turan), Gai

Tore: 1:0 Benouachkou (12.), 2:0 Doqaj (52.), 3:0 Ebeling (75.)

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (SC Wörnsmühl)

Zuschauer: 100