Schober: „Könnten zehn Tore machen, ohne dass sich jemand beschweren darf“

Der SC Weßling gewinnt mit 3:1 vor heimischer Kulisse souverän gegen die SpVgg Wildenroth. Die Partie hätte allerdings angesichts der ganzen Chancen der Heimmannschaft auch deutlich höher ausgehen können.

VfL Egenburg – Gautinger SC 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Naßl (11./FE), 1:1 Uysal ( 22.), 2:1 Hainzinger (64.), 2:2 Rindermann (90.+1) – Rote Karte: Fichtel/GSC (10., Notbremse)

„Wir wollten schon gewinnen.“ Michael Kaiser war etwas unzufrieden mit dem 2:2 (1:1)-Unentschieden in Egenburg. Am Ende konnte sich der Gautinger Trainer dann aber doch mit dem Remis anfreunden. Schließlich musste seine Mannschaft 80 Minuten lang in Unterzahl agieren und kam erst in der Nachspielzeit durch eine Einzelaktion von Moritz Rindermann noch zum 2:2. Es wäre wohl ein Sieg herausgesprungen, wenn Gautings Keeper Anton Virnekäs in der 10. Minute nicht zu spät aus seinem Gehäuse geeilt wäre. So wurde er bei einem Konter vom gegnerischen Stürmer überlaufen. Dem setzte nur noch Florian Fichtel hinterher. Als der Angreifer abrupt stoppte, lief der Verteidiger von hinten voll auf ihn auf und bekam konsequenterweise Rot. Der Aufsteiger brauchte aber nicht lange, bis er sich von dem Rückstand erholte. Mit einem brachialen Schuss aus 25 Metern traf Emre Uysal zunächst nur die Unterkante des Torgebälks. Der Ball sprang jedoch dem Egenburger Torsteher so unglücklich an den Rücken, dass er von dort ins Netz prallte. Obwohl der Neuling nach dem Seitenwechsel das Spiel machte, ging der Verein für Leibesübungen nach einer guten Stunde durch Roland Hainzinger abermals in Führung. Die Gautinger bewiesen noch einmal Moral und schafften in der Nachspielzeit durch einen letzten Kraftakt von Rindermann den verdienten Ausgleich.



SC Weßling – SpVgg Wildenroth 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Hegetusch (46./FE), 2:0 Hegetusch (45.+1), 3:0 Waechter (53.), 3:1 Mauritz (60.) –Rote Karte:Mayr/SpVgg (68., Linienrichterbeleidigung)

„Wir können zehn Tore machen, ohne dass sich jemand beschweren darf“, sprach Florian Schober von einem total verdienten Sieg seines Teams. Nur in der Anfangsphase musste der Weßlinger Trainer zittern. Die Partie hatte kaum begonnen, da boten sich den Gästen bereits die beiden ersten dicken Möglichkeiten. Aber SC-Keeper Johannes Urban war auf dem Posten. Nach drei Minuten gingen die Weßlinger in Führung. Nach einem Foul an Felix Hegetusch verwandelte er selbst den fälligen Elfmeter. Der Sportclub gab erst nach einer Viertelstunde den Ton an, ohne jedoch aus seiner Überlegenheit richtig Kapital zu schlagen. Als sich alle schon mit der knappen Halbzeitführung abgefunden hatten, schlug Hegetusch noch einmal zu und sorgte für die Vorentscheidung. Endgültig in trockene Tücher brachte Robin Waechter den Sieg mit seinem fünten Saisontreffer acht Minuten nach Wiederbeginn. Die SpVgg kam zwar durch Dominik Mauritz noch einmal heran, aber größeren Schaden konnte sie keinen mehr anrichten. Zumal Julian Mayr wenige Minuten später mit Rot vom Platz flog, weil er den Linienrichter beleidigt hatte. Wildenroth gab sich jedoch noch nicht geschlagen. „Die haben engagiert gespielt“, lobte Schober den Kontrahenten. Die meisten Lorbeeren heimste jedoch Schiedsrichter Oliver Gießler-Fichtner ein. „Sehr souverän“, war Schober von der ausgezeichneten Leistung des Unparteiischen durchaus angetan.



TSV Alling – TSV Gilching-A. II 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 Altunkaynak (6.), 1:1 Müller (28.), 2:1 Müller (56.), 3:1 Marijic (57.), 3:2 Teouri (79./FE)

„Wir müssen schauen, dass wir ins Mittelfeld kommen“, lautet die Ansage von Robert Brand nach der erneuten Pleite in Alling. Wieder einmal grämte sich der Trainer der Gilchinger Reserve über die Leistung seiner Kicker, die im Gegensatz zu den Platzherren recht unbedarft daherkamen. „Die schieben den Ball rein, wir schieben ihn nicht rein.“ Der Coach verzweifelte fast schon ein wenig an seinem Team, das jedoch auch mit einigen A-Jugendlichen besetzt gewesen ist. Als Erster bugsierte Metin Altunkaynak das Runde ins Eckige und nährte damit Brands Hoffnung auf einen Sieg. Wenige Minuten später hob der Übungsleiter ein zweites Mal die Hände jubelnd zum Himmel, doch er freute sich zu früh. Schiedsrichter Maximilian Nußbaumer, der fast die gesamte Begegnung vom Mittelfeldkreis aus managte, wähnte Altunkaynak im Abseits. „Wenn das das 2:0 gewesen wäre, dann wäre das Spiel gelaufen gewesen“, war sich Brand sicher. Stattdessen musste er den ersten kapitalen Schnitzer seiner Abwehr quittieren. Drei Gilchinger Verteidiger leisteten Christian Müller nur Begleitschutz, der nicht lange fackelte. Nach dem Seitenwechsel besaß der TSV die nächste spielentscheidende Situation, doch Rachid Teouri scheiterte am gegnerischen Schlussmann. Erneut Müller und Josip Marijic sorgten dann für klare Verhältnisse. Teouri gelang per Strafstoß nur noch das 2:3. Nach einem weiteren Foul an Anton Michl warteten die Gilchinger vergeblich auf den Pfiff des Referees.



TSV Türkenfeld – SV Inning 0:3 (0: 1)

Tore: 0:1 Müller (11./Eigentor), 0:2 Scheidl (51./FE), 0:3 Steininger (74.) –Bes. Vorkommnisse:Scheidl scheitert mit Foulelfmeter an Türkenfelds Keeper Timo Beinhofer (11.)

„Die machen es jetzt richtig gut“, lobte Bruno Leitmeier seine Mannschaft über den grünen Klee. Der Inninger Co-Trainer hatte an der Vorstellung seiner Fußballer kaum etwas auszusetzen. Zu monieren war einzig die Chancenauswertung. „Wir können hier auch 6:0 gewinnen“, stellte der Coach klar. Es ging gut los für den Sportverein. Nach einem Foul an Josef Basel hatte Xaver Scheidl per Elfmeter die Chance zur Führung, doch TSV-Keeper Timo Beinhofer konnte parieren. Zu seinem Pech setzte sein eigener Verteidiger Benedikt Müller aber den Ball beim Versuch zu klären in die eigenen Maschen. Trotz der Führung lief nicht alles rund bei den Gästen. Leitmeier hatte sich für eine Dreierkette entschieden, die sich jedoch recht fahrig präsentierte. Erst als er in der Halbzeit das System änderte, bekam seine Elf wesentlich mehr Sicherheit in der Defensive. Als Referee Maximilian Rosner sechs Minuten nach Wiederbeginn erneut auf den Kreidepunkt zeigte, ließ sich Scheidl die Chance dieses Mal nicht entgehen. Zuvor war Maximilian Steininger zu Fall gebracht worden. Nach einem schönen Spielzug ließ Steininger dann noch das 3:0 folgen. „Wir müssen schauen, wie weit wir sind“, sagte Leitmeier. Er erhofft sich in den beiden komenden Spielen gegen Alling und Gilching eine aussagekräftige Standortbestimmung für sein Team.