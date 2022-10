Zurück im Aufstiegsrennen: SCPP beendet Sieglos-Serie gegen Habach - „Den Schwung mitnehmen“

Zurück im Rennen um die Aufstiegsrunde: Der SC Pöcking um Torschütze Clemens Link (2.v.r.) schlug Habach 2:0. Foto: aj © aj

Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen hat sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den ASV Habach im Rennen um die Aufstiegsrunde zurückgemeldet.

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen ist wieder im Geschäft: Nach einem 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten, ASV Habach, kletterte das Team von Trainer Simon Gebhart am Mittwochabend auf Rang drei der Kreisliga 2. „Der Sieg tut uns sehr gut“, sagte Gebhart und ergänzte: „Ich hoffe, dass wir den Schwung auch in die nächsten Spiele mitnehmen.“ Mit dem TSV Peißenberg (Sonntag, 15 Uhr), erneut Habach und dem SV Ohlstadt warten bis zur Winterpause noch drei direkte Konkurrenten.

Bereits das Nachholspiel hatte für beide Mannschaften fast schon Endspielcharakter. „Verlieren geht gar nicht“, hatte Habach-Trainer Markus Vogt seinem Team im Vorfeld eingebläut, und für die Pöckinger war ein Dreier nach der Durststrecke von sechs sieglosen Spielen beinahe Pflicht. Entsprechend intensiv verlief die Partie. „Habach ist brutal marschiert, aber die klareren Torchancen hatten wir“, fasste Gebhart die erste Halbzeit zusammen.

Im zweiten Durchgang war es dann Clemens Link, der eine der Pöckinger Möglichkeiten zur Führung nutzte. Er holte einen Elfmeter heraus, scheiterte zunächst an ASV-Keeper Tobias Radiske, traf aber im Nachschuss zum 1:0 (58.). Anders als zuletzt ließ sich der SCPP die Führung diesmal nicht mehr nehmen. „Man merkt, dass wir jetzt mehr Konstanz im Kader haben und die Fitness zurückkommt“, betonte Gebhart. Joker Markus Schulz scheiterte kurz nach seiner Einwechslung an der Latte (65.), Philipp Hönigschmid verwertete eine scharfe Hereingabe von Ferdinand Jäger mit dem Außenrist zum 2:0 (76.). In den letzten Minuten wurde den Gastgebern ein aussichtsreicher Konter laut Gebhart zu Unrecht zurückgepfiffen, sie brachten den Sieg aber trotz etwas Hektik über die Zeit.

SC Pöcking-P. – ASV Habach 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Link (58.), 2:0 Hönigschmid (76.)

Bes. Vorkommnis: Link/SCPP verschießt Foulelfmeter, trifft aber im Nachschuss (58.)

Gelb-Rote Karte: Feigl/Habach (90.+3, wdh. Foulspiel)