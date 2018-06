Luppart: „Zuschauer sollen wiederkommen“

SCPP-Coach fordert ordentlichen Saisonabschluss

von Tobias Huber schließen

Eigentlich wollten die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen bis zum Schluss um Rang zwei in der Kreisliga 2 mitkämpfen, der zur Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga berechtigt.

Pöcking – Doch dieses Thema ist spätestens seit der 1:4-Packung am Mittwochabend beim TSV Peiting vom Tisch. „Unser Gesamtkonstrukt in dieser Saison war einfach nicht aufstiegsreif“, sagt Pöckings Interimstrainer Tobias Luppart und spricht damit vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den SV Mammendorf Klartext. Er wünscht sich aber zumindest einen ordentlichen Abschied aus der Spielzeit. „Wir wollen ja, dass die Zuschauer in der nächsten Saison wiederkommen“, sagt Luppart.

Da es auch für Gegner Mammendorf um nichts mehr geht, erwartet Luppart eine offene Partie. Das dürfte den Pöckingern entgegenkommen. Der Bezirksliga-Absteiger hatte besonders gegen tief stehende Gegner im gesamten Saisonverlauf oft mehr Mühe, als ihm lieb sein konnte. „Wir haben im Sommer mit Emanuel Endl, Andreas Heichele und Clemens Link wichtige Spieler verloren. Das konnten wir nicht ganz kompensieren“, erklärt Luppart. Im Hinspiel beim SVM zeigten die Pöckinger eines ihrer wenigen Glanzstücke der Saison, als sie einen Rückstand dank einer fulminanten Schlussphase noch in einen 3:2-Sieg drehen konnten. Es war nur einer von zwei Auswärtserfolgen in dieser insgesamt enttäuschenden Runde für den SCPP. „Uns hat einfach die Konstanz gefehlt“, konstatiert Luppart. So mancher Pöckinger hat sich seinen Frust darüber unter der Woche bei der Vorrunde des Dorfturniers aus den Beinen gespielt.

toh