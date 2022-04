SCPP hält an Trainer Gebhart fest

Fußball-Bezirksliga

Von Tobias Empl schließen

Obwohl der Abstieg in die Kreisliga so gut wie sicher ist, wird der SC Pöcking-Possenhofen die Zusammenarbeit mit Trainer Simon Gebhart auch nächste Saison fortsetzen.

Pöcking – Die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga ist für den SC Pöcking-Possenhofen kaum noch zu vermeiden. Angesichts von zehn Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz müsste der Tabellenletzte der Bezirksliga Süd die verbleibenden sechs Spiele, angefangen mit dem Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter SV Raisting am Karsamstag (15 Uhr), wohl alle gewinnen – und die Konkurrenz dürfte kaum noch punkten. „Realistisch gesehen ist es so gut wie unmöglich“, räumt SCPP-Trainer Simon Gebhart ein. Er kündigt an: „Wir werden jetzt versuchen, die Saison so gut wie möglich zu Ende zu spielen und noch ein paar Erfolgserlebnisse zu sammeln.“

Wohl endgültig begraben wurden die Pöckinger Hoffnungen auf den Ligaverbleib am Mittwochabend im Kellerduell gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering. 90 Minuten lang erreichten die Gastgeber nie Bezirksliga-Niveau und verloren verdient mit 1:4. Auch Gebhart musste diese Niederlage erst einmal verarbeiten. „Da hinterfragt man sich auch selbst als Trainer“, sagt der 33-Jährige. Er suchte das Gespräch mit dem Mannschaftsrat. Dabei kam alles auf den Tisch – auch seine Person. Doch der Tenor war: Am Trainergespann Simon Gebhart und Co Tobias Luppart liegt es nicht. Vor allem das nach vielen sieglosen Wochen mangelnde Selbstvertrauen und die Drucksituation seien als Gründe angeführt worden, warum in einem derart wichtigen Spiel selbst einfachste Dinge nicht funktionierten, so der Coach.

Was Leidenschaft und Einsatz angeht, kann Gebhart seiner Mannschaft in der Regel nur wenig vorwerfen – und er möchte mit diesem Team grundsätzlich auch in der kommenden Spielzeit weitermachen. Schon frühzeitig hatten Verein und Trainer sich unabhängig von der Ligazugehörigkeit auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt – wenn auch die Mannschaft ihre Bereitschaft dazu signalisiert und zusammenbleibt. „Wir wollen gemeinsam zeigen, dass es auch anders geht“, so Gebhart.

Von Seiten des Vereins erhält das Trainerteam die volle Rückendeckung. Vorstand Ismail Yilmaz sagt: „Diese Saison ist aus verschiedenen Gründen nicht gut gelaufen. Schon in der Hinrunde haben wir vieles vermissen lassen und anschließend konnten wir das Ruder nicht mehr herumreißen. Aber wir sind mit der Arbeit unserer Trainer sehr zufrieden. Wir stehen komplett hinter ihnen und wollen die Saison im nächsten Jahr gemeinsam vergessen machen.“ Gebhart weiß, dass diese Unterstützung trotz der ausbleibenden Ergebnisse alles andere als selbstverständlich ist. „Ich schätze das Umfeld im Verein sehr. Dass nicht gleich alles am Trainer festgemacht wird, sondern ein echtes Miteinander herrscht, gibt es heutzutage nicht mehr oft.“

Ab Samstag geht es für ihn und seine Mannschaft in erster Linie um einen versöhnlichen Abschluss der Saison. „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und keine Partie herschenken“, kündigt Gebhart an. Er erwartet aber auch von seinen Spielern, dass diese bis Saisonende voll bei der Sache bleiben und die kommenden Spiele bereits als Vorbereitung für die nächste Saison sehen. Gebhart kündigt an: „Wir werden genau beobachten, wie Sie es angehen. Sollten wir bemerken, dass die Trainingsbeteiligung oder Trainingsqualität nachlässt und sie es schleifen lassen, weicht unser Anspruch von dem der Spieler ab. Dann müssen wir uns noch mal unterhalten.“