Letzter Ausweichtermin: Stockdorf gegen Herrsching erneut verlegt — SCPP II hält die Klasse

Von: Kilian Drexl

Teilen

Letzter Ausweichtermin für den TV Stockdorf und Trainer Sven Jäkel. © Andrea Jaksch

Die Reserve des SC Pöcking-Possenhofen schlägt den SC Maisach II und ist damit auch rechnerisch gerettet. Stockdorf gegen Herrsching wurde erneut verlegt.

SC Pöcking-Possenhofen II – SC Maisach II 4:2 (3:2)

Die Pöckinger Reservemannschaft hat im Nachholspiel gegen Maisach II den Klassenerhalt auch rechnerisch klargemacht. Wenngleich das Ergebnis laut Trainer Alexander Kirst „den Spielverlauf nicht ganz wiedergegeben“ hat, siegten die Hausherren am Ende. Maisach war im ersten Durchgang klar überlegen, geriet aber durch ein Strafstoßtor von Markus Schulz in Rückstand (14.).

Nachdem Cedric Bodner zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen hatte (23.), schlugen die Pöckinger innerhalb von drei Minuten zweimal eiskalt zu: Paul Kirschnek (32.) und Philipp Hönigschmid (35.) waren jeweils nach langen Bällen erfolgreich. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Dominik Obermeier für Maisach vom Elfmeterpunkt. Der SCPP entschied die Partie dann in der Schlussphase der etwas abgeflachten zweiten Halbzeit: Ein recht zentral getretener Freistoß von Andreas Richter aus gut 40 Metern fand mithilfe von Maisachs Keeper Tobias Pauker den Weg ins Tor.

Tore: 1:0 Schulz (14./FE), 1:1 Bodner (23.), 2:1 Kirschnek (32.), 3:1 Hönigschmid (35.), 3:2 Obermeier (45.+3/FE), 4:2 Richter (81.) – Zeitstrafe: Karl/Pöcking (85.)

Letztmöglicher Nachholtermin: TV Stockdorf – TSV Herrsching verlegt

Die Partie in der A-Klasse-Abstiegsrunde K zwischen Stockdorf und Herrsching ist zum zweiten Mal verlegt worden. Weil der Rasenplatz der TVS-Sportanlage am Dienstagabend wegen Regenfällen nicht bespielbar war, fiel die Begegnung erneut aus und soll nun kommenden Dienstag, 23. Mai, stattfinden. Da die Saison am darauffolgenden Wochenende endet, ist dies der letztmögliche Nachholtermin. „Der Spielgruppenleiter hat uns schon gesagt, dass wir nächste Woche spielen müssen“, bestätigte Stockdorfs Trainer Sven Jäkel. (kd)