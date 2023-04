Sechs Spieltage vor Saisonende droht Abstieg - MTV Berg muss gegen Neuried punkten

Teilen

Wieder für den MTV am Ball: Cornelius Verenkotte. Foto: D. Rutt © D. Rutt

Die Saison geht langsam in die entscheidende Phase. Die will der MTV Berg nutzen, um doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd zu schaffen.

Berg – In der Bezirksliga Süd stehen noch sechs Spieltage aus. Dennoch könnte der Abstieg des MTV Berg bereits am Wochenende besiegelt sein. Verlieren die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees am Samstag beim TSV Neuried (Anpfiff 14 Uhr) und punkten zudem sowohl der VfL Denklingen als auch der FC Hellas München, ist die Rettung auch rechnerisch nicht mehr möglich.

Für große Enttäuschung dürfte das aber nicht mehr sorgen. „Wenn wir die nächsten fünf Spiele gewinnen würden, hätten wir wohl noch eine Chance. Aber realistisch ist das natürlich nicht“, sagt MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Schließlich hat sein Team seit Anfang Oktober (2:1 gegen Großhadern) nicht mehr drei Punkte geholt. Beim MTV haben längst die Planungen für die Kreisliga begonnen. Krebs würde gerne beim Verein weitermachen, auch weil er sich als Berger Urgestein dem Klub seines Wohnortes sehr verbunden fühlt. „Wenn die Spielergespräche aber ergeben sollten, dass sie eine Änderung möchten, bin ich der Letzte, der im Weg steht. Es zählt nur die Zukunft des MTV“, verkündet Krebs.

Auch wenn es sportlich zuletzt alles andere als rund lief, gibt es genügend Gründe, die für ein weiteres Engagement sprechen. Seit der Winterpause präsentieren sich die Berger trotz der aussichtslosen Situation und zahlreicher Ausfälle als eingeschworener Haufen, dem einfach das lang ersehnte Erfolgserlebnis fehlt. Das wollen sie sich am Samstag beim Lieblingsgegner holen. Zuletzt gelangen gegen den TSV drei Siege in Folge.

„Wir haben sicher weniger Druck als der Gegner“, sagt Krebs. Die Neurieder können sich nach drei Erfolgen und zwei Unentschieden aus sechs Partien alle Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Allerdings liegen sie nach dem 1:1 beim SC Unterpfaffenhofen-Germering vor einer Woche nur noch auf dem Relegationsplatz. „Sie brauchen den Sieg dringend, auch wegen ihres anspruchsvollen Restprogramms“, sagt Krebs.

Krebs kann am Samstag zumindest wieder auf den wiedergenesenen Cornelius Verenkotte und Kapitän Fabian Kaske zurückgreifen. AH-Spieler Simon Kullack steht diesmal nicht zur Verfügung. „Wir wollen endlich mal wieder gewinnen“, verkündet Krebs. (toh)