„Sieg war zu keiner Zeit gefährdet“ für SF Breitbrunn - SG Söcking dreht spät auf

Frederik Specht netzte doppelt für die SV Söcking. © SV Söcking

Die SF Breitbrunn hat FT Jahn Landsberg souverän besiegt. Die SG Söcking/Starnberg hat nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit noch gewonnen.

FT Jahn Landsberg – SF Breitbrunn 1:3 (1:2) Tore: 1:0 Schmucker (25.), 1:1 Berk (30.), 1:2 Sailer (45.+1), 1:3 Berk (51.)

Nach der unglücklichen 0:2-Niederlage in der Vorwoche gegen die SG Stoffen konnten die Sportfreunde Breitbrunn einen 3:1-Auswärtserfolg bei der Reserve von Jahn Landsberg erringen. „Wir waren präsenter, wacher und haben diesmal auch keinen entscheidenden Fehler gemacht. Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet“, resümierte Coach Sebastian Kolbeck. Obwohl die Gäste die Partie von Beginn an bestimmten, gerieten sie nach 25 Minuten durch ein Tor von Joris Schmucker in Rückstand. Doch davon ließen sich die Breitbrunner nicht beeindrucken und glichen wenig später aus. Mathieu Berk behauptete sich nach einem Steckpass von Maximilian Lemberger im Zweikampf und schob zum 1:1 ein. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff drehten die Sportfreunde die Partie in Person Semjon Sailer dann komplett, weil Kolbecks Team nach einem weiten Einwurf mehrmals gut nachsetzte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Breitbrunn weiter überlegen. Mathieu Berk sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages für den Endstand, indem er die Kugel nach zwei vergebenen Chancen im dritten Anlauf über die Linie stocherte. (kd)



SG Söcking/Starnberg – TSV Finning 4:1 (1:1) Tore: 0:1 Sanktjohanser (13.), 1:1 Specht (18.) 2:1 Zdera (48.) 3:1 Specht (50.) 4:1 Causevic (88.)

„Die erste Halbzeit war, ehrlich gesagt, richtig schlecht“, kritisierte Maximilian Dietze seine Mannschaft nach dem doch deutlichen 4:1 gegen den TSV Finning. „Wir haben die Dinge aber in der Pause klar angesprochen und sind dann voll in unser Spiel und Tempo gekommen“, lobte der Trainer der SG Söcking/Starnberg allerdings den Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. Finning ging im durchwachsenen ersten Spielabschnitt mit 1:0 in Führung. Armin Sanktjohanser nutze einen Abstimmungsfehler in der Söckinger Hintermannschaft. Frederik Specht vollendete kurz darauf eine der wenigen gelungenen Söckinger Aktionen mit einer sehenswerten Volleyabnahme. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren direkt auf und stellten per Doppelschlag auf 3:1. Alexander Zdera und erneut Specht trafen nach schön herausgespielten Kontersituationen. „Das ist genau unsere Stärke. Ich finde, wir spielen mit den schönsten Fußball in der Liga. Wir müssen es nur schaffen, das auch über 90 Minuten auf den Platz zu bekommen“, freute sich Dietze über den Spielwitz seiner Mannschaft. Mujo Causevic sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. Die SG ist nun wieder voll im Rennen um den Aufstieg, hat nur einen Punkt Rückstand auf den momentanen Spitzenreiter SG SV Stoffen/Lengenfeld, der Bernried mit 6:2 abfertigte. (kd)