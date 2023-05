„Wenn wir ins Rollen kommen...“: Söcking/Starnberg zerlegt Jahn – Schäffler trifft dreifach

Von: Kilian Drexl

Teilen

Dreifacher Torschütze: Starnbergs Kapitän Dominik Schäffler erzielte seine Saisontreffer 13, 14 und 15. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

In der A-Klassen Meisterrunde C feiert der SG SV Söcking/Starnberg einen Kantersieg. Dominik Schäffler erzielte einen Hattrick. Auch Breitbrunn gewinnt.

SG Söcking/Starnberg – FT J. Landsberg II 7:0 (4:0)

Mit einem 7:0-Kantersieg im eigenen Rudi-Hack-Stadion gegen die Zweitvertretung von Jahn Landsberg hat sich die SG Söcking/Starnberg im Kampf um den Kreisklassen-Aufstieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Vergleich zum späten 2:1-Erfolg gegen Bernried in der Vorwoche sah SG-Trainer Maximilian Dietze vor allem die Chancenverwertung von Anfang an verbessert und sagte: „Wir haben uns endlich mal so richtig für unseren Aufwand belohnt. Ich freue mich in erster Linie für die Jungs!“

Die Starnberger legten direkt engagiert los und gingen bereits in der Anfangsviertelstunde mit 2:0 in Führung. Bis zum Pausenpfiff legte die Dietze-Elf noch zwei weitere Treffer nach. „Wenn wir mal ins Rollen kommen, ist es sehr schwer uns zu stoppen“, attestierte der Übungsleiter seiner Mannschaft.

Dieses Bild bestätigte sich auch im zweiten Durchgang, in dem unter anderem Kapitän Dominik Schäffler sein drittes Tor des Tages erzielte. „In den nächsten Spielen geht es jetzt um die Wurscht. Es wird sich zeigen, wer am Ende die besseren Nerven hat“, sagte Dietze mit Blick auf die anstehenden Wochen der Entscheidung.

Tore: 1:0 Schäffler, 2:0 Spieler (14.), 3:0 Causevic (30.), 4:0 Schäffler (36.), 5:0 Spieler (52.), 6:0 Schäffler (78.), 7:0 Grießhammer (87.)

SG Stoffen/Lengenfeld – SF Breitbrunn 0:2 (0:0)

„Wir sind heute sehr glücklich über den Sieg, der gleichzeitig auch sehr verdient ist“, resümierte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck nach dem gewonnen Topspiel der A-Klassen-Abstiegsrunde Gruppe C gegen die SG Stoffen/Lengenfeld. Nach dem 2:0-Heimerfolg stehen die Sportfreunde weiter auf dem Aufstiegsrelegationsrang.

„Es funktioniert bei uns aktuell einfach hervorragend als Mannschaft. Jeder kämpft für jeden“, fasste Kolbeck zusammen. Die Breitbrunner waren von Anfang an besser im Spiel und erarbeiteten sich die besseren Torchancen. Trotz einiger Gelegenheiten auf die Gästeführung konnten die Hausherren aus Stoffen, die offensiv selbst hauptsächlich mit langen Bällen operierten, bis zum Pausenpfiff aber hinten die Null halten.

Auch im zweiten Spielabschnitt gestaltete sich die Partie lange torlos, ehe Bastian Ass für Breitbrunn den Bann brach. Er ging einem Rückpass auf Johannes Willig aggressiv nach und blockte den Befreiungsschlag des Stoffener Keepers. Die daraus resultierende Bogenlampe köpfte er zur verdienten Führung der Ammerseer ein. Michael Wagner sorgte fünf Minuten vor Schluss mit einem traumhaft getretenen direkten Freistoß schließlich für die Entscheidung. (kd)

Tore: 0:1 Ass (74.), 0:2 Wagner (85.)