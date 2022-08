SG Söcking/Starnberg: A-Klassen-Aufsteiger gilt als Topfavorit auf die Kreisklasse

Nichts zu lachen: Im Toto-Pokal schickt der SV Söcking den TSV Oberalting-Seefeld mit 5:0 nach Hause. © Dagmar Rutt

Die SG Söcking/Starnberg wird in der kommenden A-Klassensaison als als Aufstiegskandidat gehandelt. Kurios, da der Klub in der vergangenen Spielzeit erst in die A-Klasse aufstieg.

Söcking/Starnberg – Die Ergebnisse in der Saisonvorbereitung der SG Söcking/Starnberg lesen sich fast zu gut, um wahr zu sein. Der Aufsteiger in die A-Klasse gewann im Toto-Pokal gegen Kreisligist SC Maisach im Elfmeterschießen sowie gegen den letztjährigen Vierten der Kreisklasse 1, TSV Oberalting-Seefeld, und den letztjährigen Vierten der A-Klasse 2, TSV Hechendorf, jeweils mit 5:0. Heute Abend steht die nächste Runde gegen den 1. SC Gröbenzell an (siehe unten). Auch die Testspiele liefen mit Ausnahme der 1:6-Pleite beim TSV Perchting-Hadorf gut.

Umso überraschender erscheint das Fazit von SG-Trainer Maximilian Dietze kurz vor dem Saisonstart. „Bisher ist es für mich eine durchwachsene Vorbereitung“, sagt der ambitionierte Coach der Spielgemeinschaft, die bereits in der vergangenen Saison als Meister der B-Klasse 5 für Furore sorgte. „Einige Spieler sind angeschlagen, andere werden in den kommenden Wochen im Urlaub sein und uns für den Saisonstart nicht zur Verfügung stehen“, erklärt Dietze. Ein Schicksal, das wohl viele Amateurvereine trifft. Da hilft dem Starnberger Trainer der große Kader, den er zur Verfügung hat. „Klar werden wir wahrscheinlich nie das Problem haben, keine Mannschaft stellen zu können“, gibt er zu. „Aber es ist auch nicht einfach, wenn man dann auf einmal zehn urlaubsbedingte Ausfälle hat und es dazu noch Verletzungen geben kann.“

SG Söcking/Starnberg: A-Klassist baut auf großen Kader

In ihrer Liga, der A-Klasse 6, gilt die SG – obwohl Aufsteiger – bei den Trainern der Konkurrenz als Topfavorit auf den ersten Platz in der Hauptrunde. Diese Rolle schmeckt Dietze aber nicht so recht, und er nimmt gehörig Wind aus den Segeln. „Wir sind Aufsteiger und haben auch nicht die klare Zielsetzung, direkt weiter aufsteigen zu müssen. Das wäre komplett vermessen“, sagt er. „Unser Ziel ist es, in jedem Spiel das Bestmögliche herauszuholen. Wenn das am Ende Platz fünf ist, dann ist das eben so. Aber wir wollen zumindest oben dabei sein und um die Aufstiegsrunde mitspielen.“

Die Qualität dafür sollte im Kader vorhanden sein. Junge Spieler wie die letztes Jahr äußerst treffsicheren Dominik Schäffler (40 Tore in 18 Spielen) oder Frederik Specht (17 Tore in neun Spielen) sollen gemeinsam mit Ex-Bayernliga-Fußballer Alexander Zdera vor allem in der Offensive für eine Menge Wucht und Variabilität sorgen. „Das Wichtigste für uns ist, ansprechenden, gut strukturierten Offensivfußball zu spielen und uns weiterzuentwickeln“, sagt Dietze. „In unserer Liga sind viele Teams wie Seeshaupt, Tutzing oder Bernried, die sehr schwer zu bespielen sind. Dort werden wir Lösungen finden müssen, und das wird eine große Aufgabe.“ Generell gebe es keinen großen Außenseiter. „Es hätte leichtere Gruppen gegeben“, meint Dietze. Diese Hürde gilt es zu meistern. (Thomas Okon)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SG - SV Wielenbach 5:2; SG - TSV Gilching II 0:2; SG - TSV Hechendorf 5:0 (Pokal); TSV Perchting - SG 6:1; SG - SC Maisach 6:5 n.E. (Pokal); SG - TSV Oberalting 5:0 (Pokal); SG - SC Fürstenfeldbruck II 9:0; Heute, 19 Uhr: SG - SC Gröbenzell (Pokal)

Saisonstart: SG - SpFr Breitbrunn (Samstag, 6. August, 16 Uhr)