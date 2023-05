Neuer Impuls: Aufstiegstrainer Dietze räumt seinen Posten bei SG Söcking/Starnberg

Maximilian Dietze verlässt das Projekt, das er selbst mit aufgebaut hat. F.: SG © SG

Über fünf Jahre hinweg hat er die Mannschaft bei der SG Söcking/Starnberg wiederaufgebaut. Im Sommer legt Maximilian Dietze sein Traineramt nieder.

Söcking/Starnberg – Vor zehn Jahren begann der in der weiteren Umgebung beispiellose Niedergang einer Fußballmannschaft: Die einst große FT Starnberg 09, jahrelang das fußballerische Aushängeschild der Kreisstadt, wurde binnen drei Saisons von der Landesliga in die Kreisklasse durchgereicht und dort in der folgenden Saison nach dreimaligem Nichtantritt in die unterste Liga, die C-Klasse, strafversetzt.

Nach drei Spielen in der Saison 2017/18 stellte der Verein schließlich den Spielbetrieb seiner Herrenmannschaft sogar ganz ein. Auch im einst so glanzvollen Jugendbereich musste die FT zunehmend Rückschläge hinnehmen.

Als es 2018 im Herrenbereich darum ging, eine Spielgemeinschaft mit dem kleinen SV Söcking in der elftklassigen B-Klasse zu bilden, war für viele nichts mehr von den glorreichen Zeiten übrig. Doch eben jener Spielgemeinschaft wurde wieder Leben eingehaucht. Ein Hauptgrund dafür war Trainer Maximilian Dietze, der viele Spieler seit der B-Jugend geformt hatte. Nach rund fünf Jahren ist im Sommer nun aber Schluss für den Coach der SG Söcking/Starnberg.

Die Entscheidung gehe nicht vom Vorstand, sondern von ihm selbst aus, stellt Dietze klar. Er habe den Eindruck, dass die Spieler einen neuen Impuls benötigten. „Wir haben als Team vieles erreicht. Wir sind alle sehr stolz, dass positiv über uns berichtet werden kann“, so Dietze. Seine Mannschaft ist vor allem für Spielstärke bekannt, für einige Personen im Kreis Zugspitze zählt die SG Söcking/Starnberg zu den aufregendsten Projekten im Amateurbereich. Auch weil nicht das große Geld vorhanden ist. Die Spieler kommen aus der eigenen Jugend und identifizieren sich mit dem Verein.

Dieses spannende Projekt zu verlassen, das er selbst mit aufgebaut hat, fällt Dietze schwer. „Über die Jahre hinweg merkt man, wie die Jungs erwachsen und zu einer besonderen Gemeinschaft geworden sind und wie wir gegenseitig an einander wachsen konnten“, sagt der Trainer, der mittlerweile Vater und Ehemann ist. Den Entschluss zu gehen fasste er aus überwiegend sportlichen Gründen: „Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Jungs eine neue Ansprache mit auf den Weg bekommen. Vielleicht auch eine etwas veränderte Spielphilosophie.“

Aktuell befindet sich die SG als Aufsteiger noch immer im Kampf um die Aufstiegsplätze zur Kreisklasse. Aber selbst wenn es dieses Jahr nicht so weit sein sollte, ist sich Dietze sicher, dass die A-Klasse noch nicht die Endstation für sein Team ist. „Dieses Jahr war das Ziel, die Klasse zu halten, und wir sind sogar noch im Aufstiegsrennen dabei. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft im nächsten Jahr definitiv den Aufstieg anpeilen kann, sofern es dieses Jahr nicht passiert“, so der Trainer. „Der Weg kann nur nach oben gehen mit diesem Talent.“

Eine Trennung für immer muss es für Dietze nicht sein. Er kann sich ein erneutes Engagement bei der SG in einigen Jahren vorstellen. „Für einen endgültigen Abschied sind mir die Jungs zu wichtig“, sagt er. „Aber ich freue mich jetzt auch über mehr Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann.“ Sofern das Umfeld passe, könne er sich auch einen Trainerjob bei einem anderen Verein vorstellen, verkündet Maximilian Dietze. Allerdings sei es aktuell noch zu früh, um sich damit zu beschäftigen. (Thomas Okon)