Derbysieg gegen SC Pöcking II: SG Söcking/Starnberg in der A-Klasse angekommen

Maximilian Dietze: Freut sich über den zweiten Sieg in Folge. © SG Söcking/Starnberg

Aufsteigerduell gedreht und deutlich gewonnen. Die SG Söcking/Starnberg ist endgültig in der A-Klasse angekommen.

Söcking/Pöcking – Nach dem ersten Saisonsieg am Wochenende in Tutzing (4:3) gewann die Spielgemeinschaft am Dienstagabend auch das Aufsteigerduell zu Hause gegen die Reserve des SC Pöcking-Possenhofen deutlich mit 6:2.

Den besseren Start vor 100 Zuschauern erwischte aber der SCPP. Bereits nach vier Minuten spielten die Gäste einen Angriff sauber aus, Mathis Hofmann traf zur frühen Führung. Kurz darauf nutzte Nico Kamp das schläfrige Abwehrverhalten der SG aus und traf zum 2:0. „Wir haben einen richtig guten Start erwischt“, sagte Pöckings Trainer Ingo Bitterberg.

Es dauerte eine Weile, bis sich die Hausherren von dem frühen Schock erholt hatten. Thomas Morche gelang während der ersten Druckphase der Söckinger der Anschluss (27.). Zehn Minuten später legte Tom Bollwein das 2:2 nach, und mit dem Halbzeitpfiff drehte Tobias Spieler gegen sein Ex-Team die Partie mit dem 3:2. „Das gab uns natürlich ein sehr gutes Gefühl für die Pause“, sagte SG-Trainer Maximilian Dietze. In der zweiten Hälfte zeigte seine Mannschaft, dass sie konditionell zu den besten der Liga gehört, und legte durch Frederik Specht das vorentscheidende und hochverdiente 4:2 nach (67.). Auch die Ampelkarte für Söckings Hassan Khalili änderte nichts an der Überlegenheit. Erneut Specht (85.) und Julius Pischetsrieder (88.) sorgten für ein standesgemäßes Ergebnis auf dem Starnberger Kunstrasen. „Die erste Halbzeit lässt uns definitiv hoffen, auch wenn wir in der zweiten nicht mehr die Kraft hatten“, resümierte Bitterberg. (tao)

SG Söcking/Starnberg – SC Pöcking-Poss. II 6:2 (3:2)

Tore: 0:1 Hofmann (4.), 0:2 Kamp (8.), 1:2 Morche (27.), 2:2 Bollwein (37.), 3:2 Spieler (45.+1), 4:2, 5:2 Specht (67., 85.), 6:2 Pischetsrieder (88.)

Gelb-Rote Karte: Khalili/SG, wiederh. Foulspiel (77.)