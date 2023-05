Ausrufezeichen im Aufstiegskampf: SG Söcking/Starnberg und Breitbrunn weiter oben dabei

Von: Kilian Drexl

Maximilian Dietze verlässt das Projekt, das er selbst mit aufgebaut hat. © SG

Die SG Söcking/Starnberg hat bei Konkurrent Finning ein echtes Ausrufezeichen im Rennen um den Aufstieg in die Kreisklasse gesetzt.

TSV Finning – Söcking/Starnberg 1:5 (0:3) Tore: 0:1 Spieler (20.), 0:2 D. Schäffler (23.), 0:3, 0:4 Grießhammer (41., 73.), 0:5 Specht (75.), 1:5 Steber (85.)

Die Mannschaft von Coach Maximilian Dietze fegte den direkten Konkurrenten aus Finning am Sonntag mit 5:1 vom Platz. „Wir haben heute unsere Chancen gut genutzt und hinten wenig zugelassen. Auch wenn es immer etwas zu verbessern gibt, bin ich mit der Leistung rundum zufrieden“, resümierte Dietze. In den ersten Minuten übten die Gastgeber großen Druck aus, doch die SGSS überstand die Phase schadlos. Im Anschluss profitierte die Dietze-Elf immer wieder von ihrer Konterstärke und erzielte fast alle Tore nach ähnlichem Muster. Tobias Spieler, Dominik Schäffler und Neo Grießhammer sorgten mit ihren Treffern für die 3:0-Pausenführung. „Der Gegner ist bei unserem Tempo oft nicht hinterhergekommen“, sagte Dietze. Nachdem erneut Grießhammer und Frederik Specht das Ergebnis in die Höhe geschraubt hatten, gelang Finnings Mathias Steber mit einem sehenswerten Freistoß-Hammer zumindest noch der Ehrentreffer.

Sportfreunde Breitbrunn – FT Jahn Landsberg 3:0 (3:0) Tore: 1:0 Eisele (11.), 2:0 Lemberger (17.), 3:0 Eisele (23.)

Sportfreunde-Trainer Sebastian Kolbeck beobachtete am Sonntag einen ungefährdeten Heimerfolg seiner Mannschaft gegen die FT Jahn Landsberg. Damit springen die Breitbrunner an die Tabellenspitze und haben nun im Kampf um den Kreisklasse-Aufstieg auch aufgrund des gewonnenen Direkten Vergleichs gegenüber Konkurrent Finning die besten Karten in der Hand. Die Sportfreunde sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse und führten schon nach 23 Minuten mit 3:0. Die Torschützen hießen Bastian Lemberger und zweimal Samuel Eisele. Mit der deutlichen Führung im Rücken schalteten die Breitbrunner zwei Gänge zurück, ließen hinten aber nichts anbrennen. „Ich sage immer: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Der Gegner hatte aber wirklich über das komplette Spiel hinweg keinen einzigen Torschuss“, betonte SF-Trainer Kolbeck. Während die Gäste aus Landsberg im zweiten Durchgang nur noch auf Schadensbegrenzung aus waren, hatte die eingespielte Breitbrunner Truppe noch einige Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu treiben. FT-Keeper Christian Bonfert machte die Tormöglichkeiten aber mehrfach zunichte. (kd)