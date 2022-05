61 Kästen Freibier für die Meisterschaft: SG Söcking/Starnberg will den Titel

Dominik Schäffler ist mit 37 Treffern der mit großem Abstand beste Torjäger der Liga. © SG Söcking/Starnberg

Die SG Söcking/Starnberg kommt derzeit aus dem Feiern kaum heraus. Zur ersten spontanen Party kam es vor gut eineinhalb Wochen, als der Aufstieg in die A-Klasse durch das 2:2 im Nachholspiel zwischen dem SV Wangen und dem TSV Peißenberg II endgültig feststand.

Starnberg/Söcking/Perchting – Nun will der Tabellenführer der B-Klasse 5 durch einen Derby-Sieg im abschließenden Saisonspiel beim TSV Perchting-Hadorf II auch noch die Meisterschaft fix machen (Sonntag, 13.15 Uhr). Der SC Pöcking-Possenhofen II, aktuell Zweiter mit fünf Punkten Rückstand und einem Spiel weniger, könnte das Team von Trainer Maximilian Dietze dann nicht mehr von Rang eins verdrängen. „Wir wollen den nächsten Schritt gehen und uns die Meisterschaft holen“, kündigt Dietze an.

An Motivation dürfte es trotz des bereits eingefahrenen Aufstiegs nicht mangeln. 61 Kästen Freibier haben Dietze selbst und private Sponsoren als Belohnung im Falle eines Sieges in Aussicht gestellt – die ursprünglich geplanten 60 wären für Bayernfan Dietze undenkbar gewesen.

Gastgeber Perchting könnte beim vorerst letzten Derby der beiden Starnberger Ortsteile die Feierlichkeiten zumindest ein klein wenig vermiesen. Josef Lenz, Trainer der Perchtinger Reserve, betont zwar, dies sei nicht die Haupt-Motivation für ihn und sein Team. Alles geben wollen die Hausherren, für die es sportlich um nichts mehr geht, aber trotzdem. „Es ist ein kleines Highlight. Man kennt sich untereinander, es werden von beiden Seiten sicher einige Zuschauer da sein. Wir werden alles in die Waagschale werfen“, so Lenz. Dabei möchte er mit seinem Team „den Derby-Charakter bestmöglich nutzen“ und die Gäste „volle Kanne anlaufen“. Die Perchtinger haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen, als sie eine herbe 0:12-Klatsche einstecken mussten. Lenz ist jedoch zuversichtlich, dass eine Pleite in dieser Form nicht mehr passieren wird. „Wir sind von der Kaderbreite deutlich besser aufgestellt.“

Josef Lenz will mittelfristig mit seinem TSV Perchting II auch in die A-Klasse. © TSV Perchting-Hadorf

Gäste-Trainer Dietze dürfte sich eigentlich nur wenig Sorgen machen, dass mit der angestrebten Meisterschaft noch etwas schief geht. 110 erzielte Tore und nur 22 Gegentreffer in 19 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Das 12:0 im Hinspiel war beileibe nicht der einzige Kantersieg der seit 2019 existierenden Spielgemeinschaft der beiden Vereine SV Söcking und FT Starnberg 09, die mit Dominik Schäffler (37 Tore), Frederik Specht (17 Tore) und Tobias Spieler (17 Tore) drei der besten fünf Torjäger der Liga in den eigenen Reihen hat. „Sie steigen absolut zurecht auf. Sie haben eine Super-Truppe und werden auch in der A-Klasse bestimmt eine gute Rolle spielen“, sagt auch Lenz respektvoll. Seiner Sache hundertprozentig sicher ist sich Dietze aber trotzdem nicht. „Wir haben auf jeden Fall die Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird richtig hart. Es ist sehr ekelhaft, in Perchting zu spielen. Man muss sich von den Zuschauern einiges anhören, und sie werden sich bestimmt mit Spielern aus der Ersten verstärken.“

Schade bei so viel Brisanz: Beide Vereine werden nach dem Söckinger Aufstieg vorerst das letzte Mal im Herrenbereich aufeinandertreffen. Aber ein baldiges Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen. Bei derart viel Qualität innerhalb der Mannschaft sollte es in den kommenden Jahren der Anspruch von Söcking/Starnberg sein, es wieder mit der ersten Mannschaft des TSV Perchting, aktuell Siebter in der Kreisklasse, aufzunehmen. Den Durchmarsch gibt Dietze jedoch für die kommende Saison nicht als Ziel aus. „Wir wollen auch nächstes Jahr jedes Spiel gewinnen. Aber es geht für uns in der A-Klasse erst einmal darum, die Liga zu halten“, sagt der SG-Coach. Bei einem längeren Ligaverbleib wäre auch ein erneutes Wiedersehen mit Perchtings Reserve möglich. Schließlich kündigt der Perchtinger Lenz an: „In zwei, drei Jahren wollen wir mit unserer Zweiten auch in die A-Klasse.“