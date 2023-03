SG Söcking/Starnberg neuer Spitzenreiter – Breitbrunn schlägt Finning

Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. © FuPa

Die SG Söcking/Starnberg hat mit ihrem Heimsieg die Tabellenführung der Meisterrunde Gruppe C übernommen. Auch Breitbrunn gewann.

SG Söcking/Starnberg – SV Bernried 5:2 (1:1)

Maximilian Dietze durfte sich am Samstagnachmittag über einen ganz wichtigen 5:2-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Bernried freuen. Seine Fußballer haben dadurch gleich die Tabellenführung der Meisterrunde Gruppe C übernommen. Dietze sah eine „tausendprozentige Steigerung“ gegenüber den vergangenen Vorbereitungsspielen. Die Hausherren hatten von Anfang an mehr Spielanteile, gerieten aber gegen effektive Bernrieder nach 37 Minuten in Rückstand. Alexander Zdera schob kurz vor der Pause einen durchgerutschten Steckpass zum verdienten Ausgleich ein. Allerdings kamen die Gäste wach aus der Kabine und gingen durch Doppelpacker Dolderer erneut in Führung. Doch Söcking ließ den Kopf nicht hängen und riss das Spiel immer mehr an sich. Alen Causevic, Niklas Ehling und Frederik Specht drehten die Partie auf 4:2. Ein Eigentor von Daniel Roesler besiegelte den Endstand. „Es war hitzig und umkämpft. Gegen Bernried zu spielen, ist immer sehr eklig, aber wir waren präsent und haben die Zweikämpfe gut angenommen.“, bilanzierte Dietze. kd

Tore: 0:1 Dolderer (37.), 1:1 Zdera (44.), 1:2 Dolderer (47.), 2:2 Causevic (65.), 3:2 Ehling (78.), 4:2 Specht (82.), 5:2 D. Roesler (Eigentor, 90.+2)

TSV Finning – SF Breitbrunn 1:3 (1:1)

Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck sah am Sonntag eine ausgeglichene Partie, die seine Mannschaft letztendlich für sich entscheiden konnte. „Beide Teams hatten ihre Chancen und Druckphasen. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung kippen können. Am Ende waren wir aber effektiver und haben es mehr gewollt“, resümierte Kolbeck. Die Breitbrunner zeigten direkt, dass mit ihnen im Rennen um den Kreisklassen-Aufstieg zu rechnen ist. Bereits nach fünf Spielminuten brachte Samuel Eisele eine flache Hereingabe im Tor unter. Doch die Finninger konterten Breitbrunn nur wenig später nach einer Ecke aus – Matthias Steber vollendete zum 1:1. Mathieu Berk stellte in der Schlussviertelstunde die Weichen auf Sieg, als er Uli Bleicher im zweiten Versuch überwinden konnte. Nachdem Finnings Dennis Greis kurz vor Schluss wegen einer versuchten Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde, machte Semjon Sailer alles klar. kd

Tore: 0:1 Eisele (5.), 1:1 Steber (10.), 1:2 Berk (14.) 1:3 Sailer (90.) – Rote Karte: Greis/Finning (88., Tätlichkeit)