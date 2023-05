„Sie waren klar der Chef im Ring“ : Wörthsee verliert bei Meister Malching

Wörthsees Trainer Josef Wittenberger sah einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft bei Meister Malching. © dagmar rutt

Der SC Wörthsee kann trotz der Niederlage in Malching auf eine „insgesamt tolle Saison“ zurückblicken. Hechendorf bezwang die Reserve des FC Aich.

MEISTERRUNDE A-KLASSE B

SC Malching – SC Wörthsee 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Reidel (17.), 2:0 Frieß (32.), 2:1 Rohrbach (89.)

Mit einer 1:2-Niederlage beim SC Malching endete eine insgesamt hervorragende Saison für den SC Wörthsee. Trainer Josef Wittenberger war trotz der Niederlage sehr zufrieden mit der Leistung seiner jungen Mannschaft. Der SC Malching, seines Zeichens Meister der Aufstiegsrunde, hatte eine große Feier organisiert und wollte den rund 450 Zuschauern auch ein stimmungsvolles Fußballfest vor der Aufstiegsparty bieten.

Und vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber, warum sie am Ende verdient in die Kreisklasse aufsteigen. „Sie waren klar der Chef im Ring“, sagte SCW-Trainer Wittenberger. Jonathan Reidel und Dominic Frieß erzielten die verdienten Tore für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Wörthsee allerdings von seiner besten Seite. Mit einer Menge Mut und Spielwitz übernahmen die Gäste die Kontrolle, kamen allerdings zu spät durch Jakob Rohrbach zum Anschlusstreffer. „Insgesamt trotzdem eine tolle Saison der Mannschaft“, konstatierte Josef Wittenberger.

ABSTIEGSRUNDE A-KLASSE L

TSV Hechendorf – FC Aich II 3:2 (2:2) Tore: 0:1 Vath (10.), 1:1 Stützer (27./HE), 1:2 von Posern (31.), 2:2 Gschößl (45.), 3:2 Hübsch (89.)

Mit einem 3:2-Heimsieg gegen den FC Aich II verabschiedete sich der TSV Hechendorf in die Sommerpause. Die Mannschaft von Trainer Tom Ruhdorfer ging als klarer Favorit in die Partie, doch geriet sie nach einem Torwartfehler früh in Rückstand durch Julius Vath. Es dauerte eine Zeit, bis die Pilsenseer sich fingen und durch einen Handelfmeter von Dominik Stützer zum Ausgleich kamen.

Aus dem Nichts heraus traf Aich fünf Minuten später zum 2:1 durch Ludwig von Posern. Per Direktabnahme glich Kapitän Florian Gschößl zum überfälligen 2:2 aus. Nach langem Anrennen und drückender Dominanz war es am Ende Constantin Hübsch, der nach einem Konter das 3:2 für die Hechendorfer erzielte. „Das war sicher nicht unsere beste Leistung, aber es ging auch nicht mehr um viel. Noch dazu Respekt an Aich, die wirklich noch sehr motiviert waren“, sagte TSV-Trainer Tom Ruhdorfer. (tao)