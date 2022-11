Zeitenwende in Stockdorf – nach jahrelangen Aufstiegsambitionen jetzt Abstiegsrunde

TV Stockdorf jetzt in der Abstiegsrunde: Bittere 0:2-Niederlage gegen Gröbenzell II machte es klar © Dagmar Rutt

Die Zeitenwende beim TV Stockdorf ist nun endgültig nicht mehr zu leugnen. Das letzte Herbstrundenspiel beim SC Gröbezell II ging verloren, damit geht es in die Abstiegsrunde.

Stockdorf – Hatte der A-Klassist in den vergangenen Jahren stets nach oben geschielt und mal mehr, mal weniger aggressiv die Rückkehr in die Kreisklasse als kurz- oder mittelfristiges Ziel ausgegeben, spielen die Turner im Aufstiegskampf heuer keine Rolle. Das steht seit dem Wochenende fest. Um einen Platz in einer der Aufstiegsrunden des neuen Spielmodells im Fußball-Kreis Zugspitze zu ergattern, hätte der TVS sein letztes Herbstrunden-Spiel beim 1. SC Gröbenzell II gewinnen müssen. Die 0:2-Niederlage aber besiegelte den Gang in die Abstiegsrunde.

Die fetten Jahre sind vorbei, in denen Stockdorf als kleiner Verein in der Kreisklasse oben mitspielte und sogar hier und da vom Kreisliga-Aufstieg geträumt wurde. Zu groß war der personelle Aderlass langjähriger Leistungsträger, die so langsam in die Jahre gekommen sind, in den vergangenen Saisons. Mit Coach Korbinian Halmich verließ der letzte verbliebene Spieler der erfolgreichen Jahre 2013 bis 2015 im Sommer das Team.

Eine Zeitenwende muss aber nicht immer etwas Schlechtes sein. So kann der TVS in der Abstiegsrunde voraussichtlich relativ entspannt den Neuaufbau angehen, ohne großen Druck, so viele Spiele wie möglich gewinnen zu müssen – den sechs Bonuspunkten und der immer noch vorhandenen Qualität im Kader sei dank. Im Sommer können die Stockdorfer dann neu justieren, wo es kurz- oder mittelfristig hingehen soll. (mg)